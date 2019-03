VIDEO: Belasí pokrstili nový štadión triumfom nad Trnavou

Slovan Bratislava - Spartak Trnava 2:0 (0:0)



Góly: 50. a 86. Šporar, ŽK: Moha - Dudl, Yilmaz, Abena, Turňa. Rozhodovali: Chmura - Benko, Bobko, 22.500 divákov (vypredané).



zostavy a striedania:



Slovan: Greif – Medveděv, Bajrič, Božikov, Suchockij – Ljubičič, de Kamps (77. Strelec) – Čavrič, Holman (83. Guzmics), Moha (90.+1 Dražič) – Šporar



Spartak: Rusov – Turňa, Abena, Košút, Čonka – Markoski (87. Ashiru), Janečka, Grendel, Dudl (77. Miesenböck) - Yilmaz, Depetris

Bratislava 3. marca (TASR) - Nový Národný futbalový štadión na Tehelnom poli ligovo pokrstil v nedeľu 3. marca derby zápas 21. kola Fortuna ligy 2018/2019 Slovan Bratislava - Spartak Trnava. Zrodil sa v ňom triumf "" 2:0, tí tak potvrdili post lídra, na druhý DAC Dunajská Streda majú stále suverénny náskok 14 bodov a v ročníku stále neprehrali.Pred samotným duelom bolo na Tehelnom poli veľa k videniu, bohatý sprievodný program zahŕňal množstvo aktivít pre fanúšikov. Diváci na tribúnach videli defilé klubových legiend, následne po interesantnej laserovej šou NFŠ slávnostne otvoril Alexander Vencel st., ktorý spolu s viceprezidentom a generálnym riaditeľom Ivanom Kmotríkom ml. symbolicky odovzdali kľúč od Tehelného poľa 5-ročnému fanúšikovi "".Samotné historicky 143. ligové derby, resp. jubilejné 20. na Tehelnom poli v ére samostatnosti, v prvom polčase gól neprinieslo. V druhom polčase rozhodol o triumfe domáci dvojgólový kanonier Andraž Šporar, pre Slovinca to boli už 18. a 19. ligový gól v sezóne.Slovan ako favorit začal aktívne, prvé strely na novom štadióne smerovali z hláv Ljubičiča a Čavriča mimo. Domáci mali územnú prevahu, nedarilo sa im ale preniknúť za pozorne pracujúcu obranu rivala. V 15. minúte jedovato vypálil hosťujúci Markoski, no iba vedľa pravej tyče domácej brány. Potom sa do zakončenia dostal aj domáci Holman, ale jeho zakončenie bolo viac efektné ako efektívne. V 20. minúte po rýchlej modernej akcii a narážačke s de Kampsom napálil bombu pod brvno Ljubičič, Rusov ale výborným zákrokom loptu vyrazil na roh. Ďalšie fázy priniesli medzišestnástkový futbal, chýbali vzrušujúcejšie momenty. V 41. minúte sa hlavou dostal do zakončenia Depetris, lopta šla nad domácu bránu. V 44. minúte vystrelil Holman, od blokujúceho Trnavčana sa odrazila lopta k Čavričovi, ktorého tvrdú strelu Rusov opäť vyrazil.V 49. minúte mohol v prvej čistej šanci otvoriť skóre Šporar, padajúcu loptu však netrafil ideálne a minul. O minútu však už Tehelné pole explodovalo radosťou, Slovincovi vyšiel reparát v skrumáži v šestnástke a stal sa tak historickým autorom prvého súťažného gólu na novom NFŠ. Zužitkoval prihrávku od Mohu medzi dvojicu obrancov, keď sa vyhol ofsajdu a loptu umiestnil do protipohybu brankára. O 5 minút opäť po rýchlej akcii a opäť po prihrávke Mohu zakončil nebezpečne Šporar, ale Rusov bol pozorný. Najlepší ligový strelec, ktorý si pred duelom prebral cenu od vedenia ligy za najlepšieho hráča mesiaca november bol pri chuti. V 61. minúte jeho lobovanú strelu vyhlavičkoval z brány Košút. V 66. minúte po centri Medveděva pálil Moha, ale lopta napálil vysoko nad. Potom prebrala opraty Trnava. V 69. minúte sa do brejku dostal Yilmaz, ale rozhodcovia odpískali otázny ofsajd. O pár okamihov len do bočnej siete trafil v dobrej šanci hlavou Depetris. Slovan umne držal súpera na dištanc a udrel v 86. minúte, keď sa dostal do krátkeho brejku Šporar a chladnokrvne definitívne rozhodol o triumfe domácich.Martin Ševela, tréner Slovana: "."Michal Ščasný, tréner Trnavy: "