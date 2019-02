Slovan si pred derby uctí svoje legendy, do predaja idú ďalšie lístky

Všetci v Slovane vnímajú zápas ako veľký moment v histórii klubu.

Bratislava 28. februára (TASR) - V znamení návratu futbalistov ŠK Slovan Bratislava na Tehelné pole sa bude niesť nedeľňajšie derby so Spartakom Trnava. Na fanúšikov čakajú rôzne sprievodné akcie, hráči sa už úvodných minút zápasu 21. kola Fortuna ligy nemôžu dočkať. Všetci v Slovane vnímajú zápas ako veľký moment v histórii klubu.



Slovanisti si už nový štadión vyskúšali v prípravnom zápase proti Olomoucu pred 2000 divákmi, teraz ich však čaká vypredané hľadisko. "Veľmi sa tešíme, že sa vraciame na Tehelné pole. Pre mužstvo je to veľký moment. Chceme tento duel vyhrať. Privítame dobrý tím, ale verím, že naši skvelí fanúšikovia nám pomôžu," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii kapitán tímu Vasil Božikov.



"Belasí" si chcú aj po derby udržať tohtosezónnu ligovú nezdolateľnosť, hoci tréner Martin Ševela vníma silu súpera: "Trnave odišlo veľa hráčov, ale prišla aj kvalita smerom dnu. Mužstvo má teda svoju silu a ich triumf na Dunajskou Stredou je pre nás zdvihnutý prst. Rozhodne ich nepodceníme. Každý má svoje zbrane, my na to budeme pripravení. Vyskúšali sme si to už v prvých dvoch zápasoch jari. Ihrisko je pripravené na výbornú. Pripravujem sa na Trnavu tak ako na každého iného súpera."



Prvý gól na novom štadióne strelil Moha 16. januára do siete Olomouca, teraz by sa k nemu rád pridal Andraž Šporar, najlepší ligový strelec: "Uvidíme. Ak dám prvý gól ja, budem sa tešiť. Ale môže ho dať pokojne aj Moha," usmial sa kanonier Slovana, ktorý sa teší najmä na atmosféru: "Sme veľmi šťastní, že môžeme odohrať tento zápas. Musíme dať doň 100 percent. Keď som prišiel do klubu, vedel som, že má bohatú a úspešnú históriu. Ale teraz si to ešte viac uvedomujem. Po každom zápase na Pasienkoch som hovoril, že to je katastrofa. Aj preto sme doma zaváhali v niektorých dueloch. Ale teraz to bude o niečom úplne inom."



Na derby však nebudú mať zastúpenie fanúšikovia Trnavy, ktorí Slovanu vrátili lístky do svojho sektora. Trnavčania tento postoj odôvodnili tým, že nie sú spokojní s bezpečnosťou a komfortom na štadióne. "Niektoré vyjadrenia z tábora Trnavy sú až humorné. Ale vďaka tomu sa môžu tešiť ďalší naši fanúšikovia. Vstupenky, ktoré vrátili, pôjdu do predaja, v nasledujúcich hodinách o tom budeme informovať. Na vstupenke bude označená aj brána, cez ktorú fanúšik môže vojsť na zápas. Inde ho turniket nepustí. Parkovanie v priestoroch štadióna ešte nebude možné, preto prosíme ľudí, aby využili priľahlé parkoviská, prípadne aby použili MHD," dodal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.



Slovan v nedeľu nastúpi v nových dresoch, hráči ich budú mať na sebe počas domácich zápasov v jarnej časti. Predzápasový program bude bohatý, na námestí od ulíc Bajkalská - Kalinčiakova sa všetko začne od 15.45 h. Štadión sa uzavrie pol hodinu pred zápasom, ktorého výkop je na programe o 18.00. "Zabávať sa môžu fanúšikovia v sprievode dychovej kapely, ktorá bude hrať po celý čas. Štadión otvorí o 17.15 Alexander Vencel starší, ktorému odovzdajú symbolický kľúč od Tehelného poľa. Vystúpi aj skupina Tublatanka, predstavenie hráčov bude po vzore klubu Juventusu Turín," dodal Straka.



Pred duelom sa Slovan poďakuje aj legendám klubu, na trávnik ich vybehne približne 80. Nebudú chýbať ani mená ako Fabio Nigro, Anton Ondruš, bratia Čapkovičovci, Jaroslav Timko, Dušan Galis či Tibor Jančula a mnohí ďalší.