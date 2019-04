FUTBAL FL: Slovan utrpel prvú prehru v sezóne

6. kolo skupiny o titul



FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0)



Gól: 55. K. Vida. Rozhodovali: Ziemba – Štrbo, Kováč, ŽK: Kalmár, Jedlička, Divković – Rabiu, Bajrić, Villar, ČK: 59. Kone (DAC), 11.820 divákov.



FC DAC: Jedlička – Koštrna, Huk, Kone, Davis (46. Šatka) – Ronan, M. Vida, Kalmár (46. Herc) – Čmelík (82. Bednár), Divković, K. Vida



Slovan: Greif – Apau, Bajrič, Guzmics, Suchockij (80. Villar) – Ljubičič, Rabiu (67. Rafael) – Čavrič, Dražič, Moha – Šporar



Hlasy:

Peter Hyballa, tréner DAC-u: "V prvom polčase bol Slovan lepší, vytvoril si dve-tri veľké šance, my sme mali problém udržať loptu na kopačkách. Cez polčas som spravil dvojité striedanie, stiahol som Kalmára, obával som sa červenej karty. Videli sme výborný druhý polčas. Boli sme silní, podarilo sa nám streliť gól. Prišla červená karta, následne Jedlička chytil penaltu. Bol to bojovný zápas. Dosiahli sme veľké víťazstvo."



Martin Ševela, tréner Slovana: "Boli sme svedkami dobrého, otvoreného stretnutia. Výborný zápas, výborná kulisa a dve dobré mužstvá. Jeden gól je málo na takýto zápas, šance boli na obidvoch stranách. Mali sme výborný vstup, do 17. minúty sme si vytvorili až tri šance, nastrelili sme aj konštrukciu brány. Gól súpera prišiel po chybe brániaceho hráča. Následne sme nedali jedenástku a domáci potom hrali s emóciou a srdcom. Nás mrzí prehra aj efektivita. Bola to dobrá príprava na Európu, potrebujeme viac takýchto zápasov. Gratulujem Dunajskej Strede k výhre."

Dunajská Streda 27. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v tejto sezóne Fortuna ligy. Už istý majster v sobotu podľahol v šlágri 6. kola skupiny o titul domácej Dunajskej Strede 0:1. O víťazstve druhého tímu tabuľky rozhodol gól Kristophera Vidu z 54. minúty. "Belasí" prišli o sériu bez prehry, ktorá počítajúc aj minulý ročník trvala dlhých 29 zápasov. Zároveň sa skončila ich víťazná šnúra na ihriskách súperov, Slovan doposiaľ vyhral vonku všetkých 11 ligových duelov v sezóne.DAC ukoristil skalp šampióna, hoci od 59. minúty dohrával zápas bez vylúčeného Souleymanea Koného. Vzápätí útočník hostí a najlepší ligový strelec Andraž Šporar nepremenil pokutový kop. Slovan predtým naposledy prehral v lige 5. mája 2018 - na pôde Ružomberka takisto 0:1.Prvá šanca prišla na strane Slovana, keď v 7. minúte Šporar v pokutovom území obišiel dvoch brániacich hráčov a pravačkou nastrelil ľavú žrď. V 11. minúte to skúšal z priameho kopu Davis, ale Greif bol na mieste. V 14. min. dostal Šporar výbornú loptu za obranu, postupoval z ľavej strany sám na bránu, prihrávku na Mohu však odkopol Koštrna. V 17. minúte sa Kone pošmykol na pravej strane, loptu mu zobral Čavrič, jeho prihrávku pred bránu poslal Moha v sklze tesne vedľa. Hra potom plynula zväčša medzi dvomi šestnástkami, bez vážnejších šancí. V 35. minúte vystrelil zo sľubnej pozície Čmelík, ale jeho pokus bol príliš slabý.V 45. minúte Kone stratil loptu v stredovom kruhu, Slovan tak mohol postupovať dopredu, Moha išiel sám na bránu, prehodil vybiehajúceho Jedličku, ale lopta skončila tesne vedľa brány. Potom v útoku pohrozil DAC, po prihrávke Herca zakončil Divkovič, Greif bol na pozore. V 49. minúte po centri K. Vidu poslal Čmelík loptu vedľa. V 55. minúte prihrávku M. Vidu Divkovič prenechal K. Vidovi, ktorý z päťky poslal loptu do siete – 1:0. V 59. minúte domáci Kone fauloval v pokutovom území Dražiča, za čo dostal červenú kartu. K pokutovému kopu sa postavil Šporar, Jedlička však jeho strelu vyrazil. Na druhej strane Bajrič fauloval Vidu, následnú strelu z priameho kopu poslal Ronan tesne vedľa. V 72. minúte to skúsil z diaľky Divkovič, ale Greif jeho pokus chytil. V 81. min. sa neujala ani strela Mohu z priameho kopu z hranice pokutového územia a tak si Slovan pripísal prvú prehru v sezóne.