VIDEO: Veľká radosť Slovanistov: V derby doma zdolali Trnavu

7. kolo skupiny o udržanie sa:



FK Železiarne Podbrezová - FC Nitra 1:0 (0:0)



Gól: 87. Njire, rozhodovali Glova - Benko, Jánošík, ŽK: Macho, Kóňa, 812 divákov



Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Krivák, Djordjevič, Turňa – Baéz, Sedláček (90. Breznaník) – Bernadina, Tereščenko (57. Njire), Leško – Więzik (72. Liepeš)



Nitra: Hroššo – Kuník, Niba, Križan, Fabiš – Kóňa, Macho, A. Fábry (82. Charizopulos) – Militosjan (63. Valenta), Vestenický, Kotrík (74. M. Fábry)







MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 1:2 (1:2)



Góly: 39. Sulley - 17. Práznovský, 26. Castaneda. Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Carrillo, Regáli, Bednár, Žofčák - Brašeň, Kováč, Kitambala, Medvedev, 938 divákov



Michalovce: Bieszczad – Jankauskas, Bednár, Carrilo, Žofčák - Niši - Kovaľ (46. Regáli), Turík, Antonov (63. Kurminowski), Kolesár (78. Harutyunyan) - Sulley



Senica: Holec - Villarraga, Práznovský, Ranko – Herrera, Zezinho, Richtárech, Cuadros (63. Kováč), Brašeň – Kitambala (79. Medvedev), Castaňeda (89. Ľupták)







FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - 1. FC Tatran Prešov 4:0 (2:0)



Góly: 10. da Silva, 27. Harba, 60. Urgela, 89. Cleber. Rozhodovali: Pavlík – Somoláni, Bednár, ŽK: Horník - Bartek, 726 divákov



Zlaté Moravce-Vráble: Kováč – Pleva (84. Cleber), Pintér, Horník, Chren – Bariš - Orávik, Bartolomeu (75. Duga), Harba, da Silva - Urgela (69. Šašinka)



Prešov: Lukáč – Dzúrik, Luberda, Prikryl, Bartek, A. Leško (31. Katona) - Micherda (57. Streňo), Gatarič, Keresteš, Petko (77. Dupkala) - Hošek







tabuľka:



1. FC Nitra 29 10 11 8 25:22 41



2. MFK Zemplín Michalovce 29 9 8 12 30:31 35



3. Železiarne Podbrezová 29 10 4 15 27:41 34



4. ViOn Zlaté Moravce 29 8 6 15 36:46 30



5. FK Senica 29 5 7 17 24:52 22



6. Tatran Prešov 29 4 9 16 19:54 21





7. kolo skupiny o titul:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín 0:3 (0:2)



Góly: 28. Paur, 33. Mance, 90.+ Čatakovič. Rozhodovali: Hrčka – Weiss, Ádám, ŽK: Huk, Divkovič – Šulek, Ubbink, Paur, Šemrinec, Čögley, 8886 divákov



Dunajská Streda: Macej – Huk, Šatka, Záhumenský (46. Herc) – Živkovič, Ljubičič, Simon (79. Mervo), Davis – Bayo, Vida (59. Divkovič)



Trenčín: Šemrinec – Čögley, Šulek, Kleščík, Skovajsa – El Mahdioui – Ubbink, Paur (88. Van Arnhem) – Gong (71. Beridze), Mance (80. Čatakovič), Azango







MŠK Žilina – MFK Ružomberok 3:0 (1:0)



Góly: 30. a 90.+ Mráz, 64. Mihalík. ŽK: 68. Diaz – 52. Kupec. Rozhodovali: Marhefka - Ferenc, Špivák, 1508 divákov



Žilina: Volešák – Vallo, Králik, Hancko, Kubík – Káčer, Diaz (72. Pečovský) – Škvarka (77. Bičachčjan) – Jánošík (84. Holúbek), Mráz, Mihalík



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo (69. Jonec), Menich, Kupec – Qose (57. P. Maslo) – Daniel (46. Gerec), Kostadinov, Takáč, Kunca – Čapek







ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:1 (0:0)



Góly: 49. Šporar, 68. Moha - 55. Godál (z 11 m). ŽK: Rabiu, Rundič, Saláta, Šulla - Sloboda, Pehlivan, rozhodovali: Sedlák - Kováč, Galo, 6352 divákov.



zostavy a striedania:



Slovan: Šulla - Čikoš, Bajrič, Božikov, Rundič - Nono - Hološko (64. Čavrič), Holman (78. Saláta), Rabiu, Moha - Šporar (86. Vittek)



Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Godál, Čonka - Sloboda - Jirka (72. Vlasko), Pehlivan (82. Yilmaz), Čanturišvili (81. Brigant) - Egho, Ofosu







tabuľka:



1. Spartak Trnava 29 19 4 6 39:20 61



2. DAC Dun. Streda 29 15 9 5 42:29 54



3. Slovan Bratislava 29 15 8 6 54:34 53



4. MŠK Žilina 29 15 2 12 53:47 47



5. AS Trenčín 29 13 6 10 69:44 45



6. MFK Ružomberok 29 9 10 10 34:32 37



HLASY TRÉNEROV PO ZÁPASE SLOVANA A TRNAVY:



Martin Ševela, tréner Slovana: "Z našej strany to bola celozápasová dominancia, nechýbala ani bojovnosť, dosiahli sme úplne zaslúžené víťazstvo. Mali sme možnosti aj na strelenie viac gólov. Mrzí ma, že sme inkasovali po situácii, keď sme pustili hráča do nášho pokutového územia. Nestratili sme túžbu, je podstatné, že sme naďalej išli za víťazstvom. Je to veľmi dôležité víťazstvo pred pohárovým finále, aj herný výkon mal svoje parametre, je na čom stavať. Potrebujeme ukázať kvalitu, akú v sobotu, a ešte ju zvýšiť. Fanúšikovia prišli vo väčšom počte aj zásluhou trnavských priaznivcov, bolo tam všetko, čo k tomu patrí a s víťazným koncom pre nás, takže som spokojný."







Pavel Kamesch, asistent trénera Trnavy: "Je známe, v akej pozícii pôsobím, takže nebudem rozpitvávať tento zápas. Gratulujem Slovanu k víťazstvu. Bojovali sme a na budúci týždeň na nás čaká ďalší zápas."



Poradie strelcov po stretnutiach 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy 2017/2018:

Bratislava 28. apríla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín vyhrali v 7. kole nadstavby Fortuna ligy 2017/2018 v Dunajskej Strede 3:0. Zverenci trénera Vladimíra Cifraniča potvrdili skvelú formu na ihriskách súperov a po triumfoch na trávnikoch MŠK Žilina a Slovana Bratislava vyplienili aj MOL Arenu zásluhou gólov Jakuba Paura, Antonia Manceho a Hamzu Čatakoviča.Večer tak mohla Trnava v prípade víťazstva na ihrisku Slovana spečatiť zisk majstrovského titulu. Na Pasienkoch ale prehrala 1:2 a oslavy oddialila minimálne do budúceho týždňa, keď doma na ŠAM hostí práve DAC. Pred ním má v tabuľke stále náskok 7 bodov, v hre je už len deväť.Žilina dopriala Trenčínu len niečo vyše dvojhodinový pobyt na štvrtom mieste tabuľky, lebo "šošoni" doma zdolali Ružomberok aj do tretice v tomto kalendárnom roku a tentokrát najvýraznejším rozdielom 3:0. Dva góly víťazov dal Samuel Mráz, ktorý sa so 16 zásahmi osamostatnil na čele rebríčka kanonierov a trofej pre kráľa fortunaligových strelcov má už na dosah.Dôležité veci sa diali v skupine o záchranu. Senica prvýkrát v tejto sezóne vyhrala dva duely v rade. Záhoráci si prekvapujúco vezú tri body z Michaloviec, ktorým tak nedovolili natiahnuť domácu šnúru bez prehry na desať stretnutí. Pre Seničanov tento mimoriadne cenný úspech znamená, že v tabuľke sa odpútali z poslednej priečky na úkor Prešova. Tatran aj po druhý raz v aktuálnom ročníku inkasoval v Zlatých Moravciach štyri góly a ViOn tak vo veľkom štýle dosiahol prvé tohtoročné víťazstvo.Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zdolali v sobotňajšom derby 7. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige na domácom ihrisku FC Spartak Trnava 2:1. Hosťom nedovolili radovať sa z majstrovskej trofeje, ktorú by získali v prípade svojho víťazstva. Vedúca Trnava však má aj tri kolá pred koncom sedembodový náskok na druhú Dunajskú Stredu, ktorá rovnako prehrala, tretí Slovan znížil manko na osem bodov.Trnavčania nastúpili na ihrisku rivala s istotou, že v prípade trojbodového zisku budú oslavovať majstrovský titul. Do vedenia ich mohol poslať Ofosu už vo 4. minúte, jeho prudká strela minula domácu bránku. Na opačnej strane sa neujal pokus Holmana. Hostí na Pasienkoch podporoval plný sektor fanúšikov, no na trávniku nemal v úvode jednoznačnú podporu ani jeden z táborov. V nasledujúcich minútach bol iniciatívnejší i tvorivejší Slovan, ktorý sa pokúsil o niekoľko centrov, po najnádejnejšom z nich si Holman zle spracoval loptu a nedokázal zakončiť. Spartak vyčkával na svoju šancu a Bratislavčania si museli dávať pozor na prípadné rýchle protiútoky. Krátko pred uplynutím polhodiny hry sa peknou individuálnou akciou na ľavom krídle prezentoval domáci Moha, ktorého technickej strele však chýbalo trocha viac presnosti. Slovan sa dostal aj do ďalších náznakov príležitostí, ale vybojoval jedine rohové kopy. V zostávajúcom priebehu prvého polčasu neslávila jedna alebo druhá taktika gólový úspech a do šatní sa išlo za stavu 0:0.Slovan sa ujal vedenia chvíľu po zmene strán v 49. minúte, keď Šporar zužitkoval z bezprostrednej blízkosti prihrávku Čikoša - 1:0. Vzápätí však prenikol do šestnástky "belasých" Egho a hlavný rozhodca nariadil po zákroku Rundiča pokutový kop, ktorý s prehľadom premenil trnavský kapitán Godál - 1:1. Veľmi rýchlo sa začínalo odznova a Trnavčania cítili šancu rozhodnúť. Nábeh rýchleho Ofosua uhasil Božikov. Ofosu sa zapojil aj do ďalšej akcie, ale neprihral Jirkovi a domáca defenzíva ho odzbrojila. Bratislavčanom sa v tejto fáze nedarilo a zareagovali striedaním v 64. minúte, keď Čavrič nahradil Hološka. Nátlak Spartaka neskôr pominul a práve striedajúci Čavrič takmer prinavrátil domácim vedenie, jeho zakončenie skončilo nad. V 69. minúte domáci predsa skórovali, po ďalšom centri Čikoša z pravej strany sa prudkým pokusom presadil Moha - 2:1. Hostia si vypracovali možnosť na vyrovnanie, no Hladík nevyužil center striedajúceho Vlaska. Striedajúci Vittek mohol v závere zvýšiť na 3:1, ale pred prázdnou bránkou sa pošmykol a netrafil loptu. Slovan napriek tomu doviedol stretnutie do víťazného konca a neumožnil Trnave oslavovať na jeho pôde.Samuel Mráz (Žilina)Rangelo Maria Janga (Trenčín/prestúpil do KAA Gent)Jakub Mareš (Slovan Bratislava/prestúpil do Zaglebia Lubin)Erik Pačinda (Dunajská Streda), Róbert Gešnábel (Zlaté Moravce-Vráble 9, Ružomberok 1), Alexandar Čavrič (Slovan Bratislava), Antonio Mance (Trenčín)Filip Hološko (Slovan Bratislava), Roland Černák (Prešov 7/Dunajská Streda 1), Hilary Gong (Trenčín)Desley Petrus Cornelis Ubbink (Trenčín), Martin Koscelník (Michalovce)Filip Balaj (Nitra 6/Žilina 0), Nermin Haskič (Ružomberok), Miroslav Káčer, Michal Škvarka (obaja Žilina), Marvin Egho, Erik Jirka (obaja Trnava), Oliver Podhorin (Senica), Aschraf El Mahdioui (Trenčín)Vachtang Čanturišvili (Trnava), Tomáš Kóňa (Nitra), Dominik Kružliak (Ružomberok), Georgi Beridze (Trenčín), Zsolt Kalmár (Dunajská Streda), Lukáš Jánošík (Žilina), Endy Opoku Bernadina (Podbrezová), Igor Žofčák, Sadam Sulley (obaja Michalovce), Ewerton Paixao da Silva (Zlaté Moravce-Vráble)Nikolas Špalek (Žilina), Erik Daniel, Peter Gál-Andrezly (obaja Ružomberok), Stanislav Danko (Michalovce), David Holman, Mohammed Moha Rharsalla Kadfi (obaja Slovan Bratislava), Eric Davis Grajalez, András Vida (obaja Dunajská Streda), Dávid Leško (Podbrezová), Lynel Kitambala (Senica), Peter Orávik, Ľubomír Urgela (obaja Zlaté Moravce-Vráble), Hamza Čatakovič (Trenčín), Jaroslav Mihalík (Žilina), Boris Godál (Trnava)Štefan Gerec (Ružomberok), Marko Divkovič, Kristopher, Marin Ljubičič, Vakou Issouf Bayo, Christián Herc (všetci Dunajská Streda), Andrej Kadlec (Trnava), Karol Karlík (Zlaté Moravce-Vráble), Andrej Ivančík, Tomáš Vestenický (obaja Nitra), Lazar Djordjevič (Podbrezová), Jurij Medveděv (Senica), Filip Oršula, Vukan Savičevič (obaja Slovan Bratislava), Jakub Grzerorz Wiezik (Prešov 1/Podbrezová 2), Ricky van Haaren (Trenčín 3/Slovan Bratislava 0), Nikola Gatarič (Prešov), Jakub Paur (Trenčín)Kristi Qose, Dalibor Takáč (obaja Ružomberok), Martin Šulek (Trenčín), Boris Sekulič, Andraž Šporar (obaja Slovan Bratislava), Matúš Mikuš, Andrej Rendla, Stijepo Njire (Podbrezová), Filip Kaša, Yusuf Otubanjo, David Hancko (všetci Žilina), Ján Vlasko, Kubilay Yilmaz, Reagy Ofosu, Martin Tóth (všetci Trnava), Erik Streňo, Lukáš Micherda, Frank Andersson Castaneda Velez (všetci Prešov), Blažej Vaščák, Alan Kováč (obaja Senica), Miloš Šimončič (Nitra), Peter Kolesár, Dawid Kurminowski, Peter Kavka (všetci Michalovce), Haris Harba, Cleber Silva Nascimento (obaja Zlaté Moravce-Vráble)Róbert Valenta, Ján Chovanec, Márius Charizopulos, René Kotrík, Andrej Fábry, Christián Steninhübel (všetci Nitra), Štefan Pekár, Tomáš Brigant, Ivan Hladík, Matúš Čonka, Anton Sloboda, Yasin Pehlivan (všetci Trnava), Peter Katona, Usman Adekunle Issa, Martin Luberda, Adrián Leško (všetci Prešov), Damián Bariš, Peter Sládek, Martin Chren, Ondřej Šašinka, Michal Pintér (všetci Zlaté Moravce-Vráble), Lukáš Skovajsa, Peter Kleščík, Phil Elayo Azango, Philippe van Arnem, Joey Sleegers (všetci Trenčín), Miloš Lačný, Ján Maslo, Tihomir Kostadinov, Matej Kochan, Michal Jonec (všetci Ružomberok), Filip Ďuriš, Denis Duga, Samuel Šefčík, Michal Ranko, Oliver Práznovský (všetci Senica), Kornel Saláta, Mitchel Schett, Róbert Vittek, Milan Rundič, Ibrahim Rabiu (všetci Slovan Bratislava), Martin Válovčan, Viktor Jedinák, Ján Krivák, Matúš Turňa (všetci Podbrezová), Róbert Polievka, Denis Vavro, Ivan Santiago Diaz (všetci Žilina), Milan Šimčák, Kose Carrilo, Iľja Tereščenko, Anton Antonov (všetci Michalovce), Tomáš Huk, Marko Živkovič, Yves Simon Pambou, Ľubomír Šatka (všetci Dunajská Streda), Timotej Záhumenský (Zlaté Moravce-Vráble 1/Dunajská Streda 0)Jaroslav Kostelný (Podbrezová), Martin Králik (Žilina), Michal Ranko (Senica)Ľubomír Šatka, Kristián Koštrna (obaja Dunajská Streda), Dominik Kružliak (Ružomberok), Milan Rundič (Slovan Bratislava), Richard Križan (Nitra), Peter Kavka (Michalovce), Ľubomír Urgela (Zlaté Moravce-Vráble)