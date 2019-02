Slovan v očakávaní výnimočného roka, chce titul na novom Tehelnom poli

Káder ŠK Slovan Bratislava pre jarnú časť sezóny 2018/19:



brankári: Dominik Greif, Matúš Ružinský, Michal Šulla, Martin Trnovský

obrancovia: Mitch Apau, Jurij Medvedev, Arťom Suchockij, Adam Laczkó, Richárd Guzmics, Vasil Božikov, Kenan Bajrič

stredopoliari: Joeri de Kamps, Moha, Martin Ljubičič, Ibrahim Rabiu, Dejan Dražič, Villar Nono, David Holman, Aleksandar Čavrič

útočníci: Andraž Šporar, Boris Cmiljanič, Rafael Ratao, David Strelec



odišli: Ricky van Haaren (koniec zmluvy), David Hrnčár (hosťovanie v FK Pohronie), Milan Rundič (komiec zmluvy), Kornel Saláta (vypršanie zmluvy), Vukan Savičevič (prestup do Wisly Krakov), Mitchell Schet (ukončenie zmluvy)



prišli: Richárd Guzmics (voľný hráč), Rafael Ratao (hosťovanie s opciou zo Zorje Luhansk)

Bratislava 14. februára (TASR) – Vedenie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava deklarovalo pred štartom jari 2018/19 jasný cieľ, ktorým je zisk majstrovského titulu. "Belasým" po jeseni patrí post lídra vo Fortuna lige, pred druhým DAC Dunajská Streda majú náskok 8 bodov. Pre Slovan má byť rok 2019 výnimočný. Na nové Tehelné pole sa vráti v roku, v ktorom si pripomenie 100. výročie vzniku, resp. aj 50. výročie triumfu v PVP (1969).povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml, ktorý predstavil aj nové motto klubu "Spolu sme Slovan".Rekordný osemnásobný majster SR v ére samostatnosti má za sebou vydarenú prípravu. Tá bola rozdelená do troch blokov, vyvrcholila sústredením v Turecku a tréner Martin Ševela ju zhodnotil slovami:povedal Ševela.Pohyb v kádri bol minimálny. Odišlo šesť hráčov - Ricky van Haaren (koniec zmluvy), David Hrnčár (hosťovanie v FK Pohronie), Milan Rundič (koniec zmluvy), Kornel Saláta (vypršanie zmluvy), Vukan Savičevič (prestup do Wisly Krakov), Mitchell Schet (ukončenie zmluvy). Do tímu pribudli dvaja - Maďar Richárd Guzmics (voľný hráč) a Brazílčan Rafael Ratao (hosťovanie s opciou zo Zorje Luhansk). Zmluvu podpísal aj Erik Daniel z Ružomberka, ale ten príde až v novej sezóne.V príprave odohral Slovan osem zápasov s bilanciou 4 výhry, 1 remíza a 3 prehry (skóre 19:18). Najlepším strelcom v príprave bol Andraž Šporar so 6 gólmi, Aleksandar Čavrič a Moha dali po tri.Slovan na jar odohrá doma 6 zápasov. Ten prvý, ostrosledovaný, bude 3. marca v najväčšom slovenskom derby s majstrovským Spartakom Trnava.