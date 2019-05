Slovan vydražil storočnicové dresy, výťažok venoval na charitu

Oficiálne vyhlásenie dražby a stretnutie hráčov ŠK Slovan s úspešnými dražiteľmi sa uskutoční vo štvrtok 23. mája o 17.30 h vo VIP priestoroch štadióna Tehelné pole.

Bratislava 22. mája (TASR) - ŠK Slovan Bratislava vydražil dresy, v ktorých jeho futbalisti nastúpili pri príležitosti klubovej storočnice na fortunaligový zápas so Žilinou. Za osemnásť dresov, ktoré zdobili tri zlaté prvky (logo "100 rokov", rok vzniku klubu a rok 2019), sa vyzbieralo 5161 eur.



Výťažok z dražby je určený na charitatívne účely, polovicu sumy klub venuje Detskému domovu Bratislava a druhú polovicu OZ Hypotonik, ktoré pomáha v liečbe detských pacientov s hypotonickým syndrómom. Záujemcovia v priebehu dražby adresovali 711 ponúk. Za najvyššiu sumu sa vydražil dres Andraža Šporara, za ten bol fanúšik ochotný zaplatiť 522 eur. Za najlepším ligovým strelcom nasledoval dres Davida Strelca, ten si priaznivec vydražil za 408 eur a tretí bol dres Aleksandara Čavriča, ktorý získal fanúšik za 360 eur.



"V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do charitatívnej dražby a zároveň gratulujeme úspešným dražiteľom. Sme radi, že fanúšikovia prejavili o špeciálne dresy zo storočnice taký enormný záujem a takto pomohli dobrej veci. Naši priaznivci opäť ukázali veľké srdce. V priebehu dražby sme zaznamenali viac než sedemsto ponúk, za najvyššiu sumu bol vydražený dres Andraža Šporara, o ktorý sa v závere dražby strhla veľká bitka. Tešíme sa, že sme prostredníctvom tejto dražby mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú," vyhlásil marketingový riaditeľ ŠK Slovan Tomáš Straka v tlačovej správe.



Oficiálne vyhlásenie dražby a stretnutie hráčov ŠK Slovan s úspešnými dražiteľmi sa uskutoční vo štvrtok 23. mája o 17.30 h vo VIP priestoroch štadióna Tehelné pole. Na stretnutí budú prítomní všetci hráči, ktorí dresy fanúšikom osobne odovzdajú a podpíšu.