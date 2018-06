Spartak Trnava získal Slováka Grendela z Górnika Zabrze

S úradujúcim slovenským majstrom podpísal zmluvu na jeden rok s opciou a už v pondelok absolvoval prvý tréning.

Trnava 25. júna (TASR) - Stredopoliar Erik Grendel sa stal novou posilou futbalistov Spartaka Trnava. S úradujúcim slovenským majstrom podpísal zmluvu na jeden rok s opciou a už v pondelok absolvoval prvý tréning.



Dvadsaťdeväťročný Grendel v doterajšom priebehu kariéry vystriedal iba tri kluby - hral za Dubnicu, Slovan Bratislava a za Górnik Zabrze. "Som človek, ktorý má rád stabilné prostredie. Mám rodinu, dve deti a pre nich je tiež jednoduchšie, keď zostanem dlhšie na jednom mieste. Asi bol každý so mnou spokojný, keď som po roku nemusel meniť pôsobisko (úsmev). Budem robiť všetko, aby sa na mňa v 'malom Ríme' spomínalo iba v dobrom," citovala Grendela oficiálna stránka Spartaka.



"Veľmi sa na pôsobenie v Spartaku teším, aj keď je moja minulosť spätá so Slovanom. Verím, že to fanúšikovia pochopia. Či už som bol v Slovane, alebo teraz v drese Spartaka, nechám na ihrisko všetko. Snáď budú súdiť podľa výkonov na ihrisku. Želám si, aby som rýchlo zapadol a pomohol klubu k naplneniu stanovených cieľov," dodal Grendel, ktorý uplynulého tri a pol roka absolvoval v Poľsku. Za Górnik odohral takmer 50 duelov.



V drese Trnavy ho už čoskoro čaká prvá vážna previerka. Zverenci Radoslava Látala nastúpia o dva týždne na úvodný súboj prvého kola kvalifikácie Ligy majstrov proti HŠK Zrinjski Mostar. "Je to jedna z vecí, ktorá ma sem pritiahla. Súper je nebezpečný, pamätám si ho ešte z čias v Slovane. Mali s ním problémy, takže nás nečaká nič ľahké. Všetko je však 50 na 50. Pobijeme sa o postup," dodal Grendel.