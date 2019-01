FORTUNA LIGA: Spartak Trnava získal z holandskej ligy obrancu Abenu

Myenty Abena sa s novými spoluhráčmi pripravuje na sústredení v Turecku.

Trnava 28. januára (TASR) - Futbalistov Spartaka Trnava posilnil Myenty Abena, dvadsaťštyriročný obranca zo Surinamu. Predtým si obliekal dres holandského prvoligového tímu De Graafschap. Klub o novej akvizícii informoval na svojom webe.



Abena sa s novými spoluhráčmi pripravuje na sústredení v Turecku. "Cítim sa veľmi dobre, som rád, že môžem obliekať dres Spartaka. Trénujeme naozaj tvrdo, mám zo všetkého pozitívne pocity. Prečo som si vybral Trnavu? S ponukou prišiel za mnou môj agent, najprv som si povedal, že je to odo mňa ďaleko. Začal som však hľadať na internete viac informácií a videl som, že mužstvo má za sebou majstrovský titul a skupinu Európskej ligy. Fanúšikovia za ním stoja, sú úžasní," uviedol 191 cm vysoký obranca.



So slovenským majstrom sa dohodol na zmluve do konca sezóny s následnou opciou.