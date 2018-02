Futbalový Trenčín chce na jar zabojovať o európske klubové súťaže

Káder Trenčína na jarnú časť Fortuna Ligy:



Brankári: Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Denis Chudý

Obrancovia: Lukáš Skovajsa, Keston Julien, Martin Šulek, James Lawrence, Peter Čögley, Jovan Pavlovič, Peter Kleščík, Marián Pišoja.

Stredopoliari: Abdul Zubairu, Jakub Paur, Desley Ubbink, Joey Sleegers, Jakub Kadák, Philippe van Arnhem, Ejike Okoh, Achraf El Mahdioui

Útočníci: Giorgi Beridze, Hamza Čatakovič, Hilary Gong, Milan Kvocera, Philip Azango, Antonio Mance.



Príchody: Jovan Pavlovič (OFB Banja Luka, prestup), Joey Sleegers (NEC Nijmegen, prestup), Philippe van Arnhem (Waalwijk, prestup), Jakub Kadák a Marián Pišoja (z dorastu)

Odchody: Rodney Klooster (FC Eindhoven, hosťovanie), Maduka Udeh (Prešov, hosťovanie), Issa Adekunle (Inter Bratislava, hosťovanie), Tomáš Šalata (Inter Bratislava, hosťovanie), Filip Halgoš (Liptovský Mikuláš, hosťovanie), Rangelo Janga (KAA Gent, prestup), Ricky van Haaren (Slovan Bratislava, skončenie zmluvy).



Výsledky prípravných zápasov:



Baník Ostrava – AS Trenčín 3:0

AS Trenčín – Nové Mesto nad Váhom 9:0 (Sleegers 3, Čatakovič 2, Gong, Zubairu, Lawrence, El Mahdioui)

Hajduk Split – AS Trenčín 4:2 (Kleščík, Mance)

Dinamo Moskva – AS Trenčín 3:1 (Paur)

Napredak Kruševac – AS Trenčín 1:3 (Gong, Sleegers, Azango)

AS Trenčín – Inter Bratislava 7:0 (Sleegers 2, Čatakovič 2, Zubairu, Gong, Mance)

Trenčín 15. februára (TASR) - Vo futbalovom klube AS Trenčín nastali pred štartom jarnej časti Fortuna ligy iba minimálne zmeny. Šiesty tím po jeseni má jasné ambície - udržať sa v hornej polovici tabuľky a zabojovať o účasť v európskych klubových súťažiach. Najvýraznejšia zmena nastala v Trenčíne na trénerských postoch. Po úspešnom zložení skúšok na Euro Pro licenciu sa stal hlavným kormidelníkom Vladimír Cifranič. Jeho asistentmi sú Juraj Ančic a Gideon van der Wee. Roman Marčok sa vrátil k mládeži. Trenčania ani v jarnej časti nehodlajú zmeniť spôsob hry a budú sa snažiť o čo najofenzívnejší štýl.povedal na úvod Cifranič. Jeho zverenci v prípravnom období odohrali šesť prípravných zápasov s bilanciou tri víťazstvá a rovnaký počet prehier. Už tradične sa zúčastnili na sústredení v tureckom Beleku, kde ich preverili Hajduk Split, Dinamo Moskva a Napredak Kruševac.dodal Cifranič.Káder dvojnásobného držiteľa double neprešiel takou výraznou obmenou ako tomu bolo v uplynulých rokoch. Najväčšími stratami sú odchody štrnásťgólového Rangela Jangu do belgického KAA Gent a Rickyho van Haarena do Slovana Bratislava.zamýšľal sa Cifranič. Prvý jarný zápas odohrajú Trenčania na pôde Zlatých Moraviec proti Nitre. Pre tím spod hradu Matúša Čáka to bude dôležitý súboj v boji o hornú šestku.pridal sa generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.Aktuálne šiesty tím fortunaligovej tabuľky má pred jarnými bojmi veľké ciele. Okrem zlepšenej hry chce zabojovať o pohárovú Európu, ktorej súčasťou bol predchádzajúcich päť sezón.dodal na záver Rybníček.