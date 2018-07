FORTUNA LIGA: Trenčín podpísal zmluvu s brankárom Hrdličkom

Hrdlička naposledy pôsobil na Slovensku v ročníku 2011/2012, keď obliekal tri roky za sebou dres MFK Ružomberok.

Trenčín 24. júla (TASR) - Vedenie fortunaligového klubu AS Trenčín podpísalo ročný kontrakt s Liborom Hrdličkom. Tridsaťdvaročný futbalový brankár bol v tíme na týždňovej skúške.



Hrdlička naposledy pôsobil na Slovensku v ročníku 2011/2012, keď obliekal tri roky za sebou dres MFK Ružomberok. Počas týchto sezón odchytal 66 stretnutí. Následne chytal dva roky v ukrajinskom Metalurgu Zaporožie, dve sezóny v Diname Tbilisi a uplynulé dva ročníky v poľskom Ruchu Chorzów. O jeho príchode do tímu informoval web AS Trenčín. "Vraciam sa k angličtine. Spoznávam veľa mladých a talentovaných hráčov. Bál som sa, že sa budem dlho učiť ich mená, ale na moje prekvapenie mi to išlo celkom dobre. Zvykám si na nové a zaujímavé tréningy pod vedením Ricarda Moniza. Nie sú jednoduché, ale sú živé a kvalitné," povedal aktuálne najstarší hráč AS pre klubový web.



Hrdlička doplnil konkurenciu skúsenému Igorovi Šemrincovi a dvojici mladíkov Alexanderovi Morgosovi a Denisovi Chudému.