Tréner futbalistov Dunajskej Stredy preradil Čmelíka do B-mužstva

Dunajská Streda 23. apríla (TASR) - Kormidelník DAC 1904 Dunajská Streda Marco Rossi pred nedeľňajším zápasom 6. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy proti MŠK Žilina preradil do B-mužstva Lukáša Čmelíka.



"Vzhľadom na skutočnosť, že hráč sa nesústredil dostatočne na úlohy v nadchádzajúcom dôležitom období, hlavný tréner sa rozhodol vyradiť Lukáša z kádra A-mužstva. Tréner je zodpovedný za udržanie disciplíny a vysokých štandardov správania počas celej sezóny, takisto musí zabezpečiť, aby záujmy mužstva stáli vždy nad záujmom jednotlivých hráčov. Tréner má plnú podporu vedenia a my sa budeme v najbližších týždňoch snažiť nájsť profesionálne riešenie, ktoré bude na osoh všetkých dotknutých strán. Zdôrazňujeme, že incident, ktorý viedol k vyradeniu z kádra, nemá nič spoločné s udalosťami z hráčovej minulosti," uviedol pre klubový web športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.



Dvadsaťjedenročný krídelník prišiel do DAC-u v lete 2017 zo žilinského MŠK, ale od jari 2016 strávil rok a pol na hosťovaní vo švajčiarskej a poľskej najvyššej súťaži v tímoch FC Sion a Piast Gliwice. Počas sezóny 2017/18 zasiahol v drese DAC-u do 18 ligových stretnutí.