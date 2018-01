Futbalový tréner Kovalec nebude pokračovať na lavičke Prešova

Zimnú prípravu viedol Čech Anton Mišovec, ktorý mal byť pôvodne prvý tréner juniorky Tatrana a treťoligového B-tímu.

Prešov 24. januára (TASR) - Účastník futbalovej Fortuna ligy 1. FC Tatran Prešov stále nemá vyriešenú trénerskú otázku. Podľa stredajšieho vydania denníka Šport na poste hlavného trénera nebude pokračovať Ukrajinec Sergij Kovalec. Ten napokon nepodpísal zmluvu, ktorú mu vedenie klubu zaslalo a necelý mesiac pred začiatkom jarnej časti 2017/2018 budú musieť v klube pracovať aj na zložení realizačného tímu.



"Napriek tomu, že sme sa verbálne s pánom Kovalcom i jeho kolegom Viačeslavom Nivinským dohodli na pokračovaní ich pôsobenia v našom klube, dohoda padla na našej hlavnej podmienke. Pán Kovalec nesúhlasil, aby časť odmeny bola viazaná na výsledky Tatrana, zisk bodov a najmä na udržanie klubu v lige. Pre nás to bola zásadná vec. Nedohodli sme sa, lebo pán Kovalec nepodpísal znenie zmluvy, ktoré sme si predtým vydebatovali," citoval Šport majiteľa 1. FC Tatran Miroslava Remetu.



Zimnú prípravu viedol Čech Anton Mišovec, ktorý mal byť pôvodne prvý tréner juniorky Tatrana a treťoligového B-tímu. "Naším zámerom je, aby sa tímy juniorky a prvého mužstva pripravovali spolu. Do konca mesiaca chceme ustanoviť kompletnú trénerskú štruktúru," dodal Remeta. Mišovec viedol vo svojej trénerskej kariére prevažne mládežnícke tímy. Pôsobil v Slavii Praha, Baníku Ostrava, FC Slovácko a v Marile Příbram. Najväčší úspech dosiahol ako kormidelník ženského tímu SK Slavia Praha, s ktorým v sezóne 2015/2016 postúpil do štvrťfinále Ligy majstrov.