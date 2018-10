Tréner Trenčína Moniz: Potrebujeme si zasa začať veriť

Päťdesiatštyriročný Moniz v rozhovore pre klubový web priblížil fanúšikom aktuálnu situáciu.

Trenčín 26. októbra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín ťahajú nepríjemnú sériu piatich prehier. Zverenci holandského kouča Ricarda Moniza po letnom dobrodružstve v predkolách Európskej ligy 2018/2019 a vyradení Budučnosti Podgorica, Górniku Zabrze aj Feyenoordu Rotterdam hľadá majú teraz za sebou vypadnutie v Slovnaft Cupe a len tri strelené góly v posledných štyroch ligových zápasoch.



Päťdesiatštyriročný Moniz v rozhovore pre klubový web priblížil fanúšikom aktuálnu situáciu. "Máme za sebou skvelé leto. Zaslúžene sme vyradili tri silné kluby z pohárovej Európy. AS Trenčín sme posunuli opäť o kúsok vpred. O tom však nechcem hovoriť,“ povedal kouč a pokračoval: "Máme hlavy dole a mojou úlohou je zmeniť to. Akoby sa nám vytratilo potrebné sebavedomie. Veľké kluby ako Real Madrid alebo Bayern Mníchov si veria, hoci sa im nedarí. Práve to im pomáha dostať sa cez problémy a vyhrávať trofeje. Potrebujeme získať niečo z nich. Kvalitu bezpochyby máme. Musíme si však opäť začať veriť. V každom jednom zápase treba potvrdzovať to, čo sme už ukázali. Nechceme hľadať výhovorky.“



Trenčanov nečakane trápi koncovka. "Nie je pre nás jednoduché otvárať obrany súperov. Pracujeme na tom. Chceme byť dominantní v držaní lopty. Potrebujeme však hľadať cestu k bráne. Tak sa hrá dnešný futbal. Priamočiaro. My sa musíme naučiť hrať proti súperom, ktorí nechcú hrať otvorený futbal. V takýchto zápasoch máte menej šancí, preto ich treba zužitkovať. Tak ako to mal premeniť Sleegers v Skalici. Potrebujeme byť produktívni. Musíme sa naučiť zvládať úlohu favorita. Počas leta sme v tejto pozícii neboli. Ani v prípravných zápasoch proti Donecku a Sparte Praha. Dnes sa to otočilo. Preto potrebujeme podporu okolia. Tých, ktorí pri nás stáli počas leta. Priateľ totiž pri vás stojí v dobrých, ale najmä v zlých časoch. Po lete sú tu vysoké očakávania a my ich chceme naplniť. Som presvedčený, že tento tím je dosť silný, aby to zvládol," dodal.



Holanďana trápili aj zdravotné problémy, na lavičke chýbal pre problémy s chrbtom a domáci zápas proti Nitre viedol asistent trénera Vladimír Cifranič. Moniz bol v tom čase doma v Holandsku v opatere lekárov, ktorí sa ho snažili dať v najkratšom možnom čase dokopy. "Tri týždne som mal veľké bolesti v oblasti rebier. Ťahalo sa to už od leta, ale posledné týždne boli veľmi zlé. Nemohol som spávať a bolesť som zaháňal liekmi. Bojoval som s tým, ale zablokovalo mi to chrbát. Už som to musel riešiť. Pomohli mi lekári v Holandsku. Dúfam, že to už bude v poriadku," uzavrel Moniz.