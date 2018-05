Tréner Trnavy El Maestro pred súbojom s DAC: Čakajú nás tri mečbaly

Program 8. nadstavbového kola FL 2017/18:



O titul



sobota 5. mája o 17.00 h: Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda (Chmura, D. Hrčka, Pozor, RTVS), MFK Ružomberok - Slovan Bratislava (Kráľovič, E. Weiss, Hrmo)

nedeľa 6. mája o 15.20 h: AS Trenčín - MŠK Žilina (Ziemba, T. Somoláni, Poláček, DAJTO)



Tabuľka:



1. Spartak Trnava 29 19 4 6 39:20 61

2. DAC Dun. Streda 29 15 9 5 42:29 54

3. Slovan Bratislava 29 15 8 6 54:34 53

4. MŠK Žilina 29 15 2 12 53:47 47

5. AS Trenčín 29 13 6 10 69:44 45

6. MFK Ružomberok 29 9 10 10 34:32 37



O udržanie



sobota 5. mája o 17.00 h: 1. FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová (Glova, Lieskovský, Štrbo), FC Nitra - MFK Zemplín Michalovce (Horváth, Vorel, Jankovič, v Zlatých Moravciach), FK Senica - ViOn Zlaté Moravce (A. Somoláni, Kováč, Žákech)



Tabuľka:



1. FC Nitra 29 10 11 8 25:22 41

2. MFK Zemplín Michalovce 29 9 8 12 30:31 35

3. Železiarne Podbrezová 29 10 4 15 27:41 34

4. ViOn Zlaté Moravce 29 8 6 15 36:46 30

5. FK Senica 29 5 7 17 24:52 22

6. Tatran Prešov 29 4 9 16 19:54 21

Bratislava 5. mája (TASR) - Futbalová Trnava sa v sobotu 5. mája môže dočkať majstrovských osláv, na ktoré čaká už 45 rokov. Domáci Spartak privíta na ŠAM v šlágri 8. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/18 v skupine o titul rivala DAC Dunajskú Stredu. Ak zverenci domáceho trénera Nestora El Maestra zvíťazia, zisk vytúženého titulu bude realitou. "Andelom" stačí i remíza v prípade, že Slovan Bratislava v repríze finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu nevyhrá v Ružomberku.Do konca ligy zostávajú tri kolá a Trnava vedie tabuľku o sedem bodov pred DAC, tretí Slovan zaostáva o osem bodov. Zaujímavá situácia by ešte nastala v prípade, ak by Trnava s Dunajskou Stredou remizovala a Slovan by vyhral v Ružomberku. Dve kolá pred koncom sezóny by tak Spartak mal na konte 62 bodov, Slovan 56 a DAC 55. "Žlto-modrí" by stratili i teoretickú šancu na zisk titulu. Tú by už živili len "belasí", ktorí by ale museli vyhrať posledné dva zápasy, pričom Trnava by oba musela prehrať. V tom prípade by mali na konci sezóny obaja rivali na konte po 62 bodov a rozhodovali by tohtosezónne štyri vzájomné duely. Tie hovoria v prospech klubu z hlavného mesta. Slovan trikrát Trnavu zdolal, raz vyhrali červeno-čierni.citoval oficiálny web Trnavy Nestora El Maestra. Na ŠAM bude vypredané, v piatok hráči trénovali pred fanúšikmi na otvorenom tréningu.Slovan po obhajobe v Slovnaft Cupe, ktorú zatienili výtržnosti jeho priaznivcov, opäť narazí na "Ružu". Ak ako víťaz pohára skončí na treťom (či druhom) mieste v tabuľke, bude sa hrať baráž o Európsku ligu UEFA 2018/2019. Preto je veľmi zaujímavé aj štvrté miesto v tabuľke zaručujúce v play off súbojoch výhodu domáceho prostredia. O neho bojuje majstrovská Žilina s Trenčínom.povedal pre web "šošonov" športový manažér Karol Belaník.Trenčínu sa v nadstavbe doma nedarí, doma hostí obhajcu a túži zabrať.uviedol pre klubový web Jakub Paur.Do tuhého ide aj v skupine o udržanie sa. Senica sa po 7. kole odlepila zo dna, na ktoré spadol Prešov. Ten v 8. kole v NTC Poprad hostí už zachránenú Podbrezovú. Senica doma privíta ViOn. Nitra v Zlatých Moravciach hostí Michalovce, ktoré sa v prípade úspechu môžu na súpera v tabuľke dotiahnuť na tri body a živiť tak šancu na baráž.povedal Nitran Márius Charizopulos. Zemplín má s Nitrou zatiaľ lepšie vzájomné zápasy, raz ju zdolal 4:0 a dvakrát sa zrodila bezgólová remíza.