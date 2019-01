Trnavský Spartak angažoval brankára Boleka

Dôvodom jeho angažovania sú dlhodobé zdravotné problémy Dobrivoja Rusova.

Belek 29. januára (TASR) - Do kádra úradujúceho slovenského majstra FC Spartak Trnava pribudol skúsený český brankár Petr Bolek, ktorý sa k výprave "andelov" pripojil na sústredení v Turecku. Dôvodom jeho angažovania sú dlhodobé zdravotné problémy Dobrivoja Rusova, informoval klubový web Spartaka.



Bolek pozná slovenskú ligu z pôsobenia v Senici a predtým aj Zlatých Moravciach. "Síce je to už nejaký piatok, keď som chytal na Slovensku, ale ligu som sledoval i po odchode. Videl som viacero zápasov, špeciálne Spartaka, ktorý hral skupinu Európskej ligy," poznamenal Bolek, ktorý sa dohodol na zmluve do leta 2020.