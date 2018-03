Spartaku Trnava sa zranil Vlasko, Godál už trénuje

Lídrovi súťaže nebude v najbližšiom kole k dispozícii pre problémy s ramenom ani brankár Martin Vantruba. Medzi troma žrďami by sa proti DAC-u mal objaviť Martin Chudý.

Trnava 27. marca (TASR) - Stredopoliar trnavského Spartaka Ján Vlasko neabsolvoval pondelkový tréning a pravdepodobne vynechá najbližší súboj 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy skupiny o titul na pôde Dunajskej Stredy (1. apríla o 15.20 h).



"Kreatívny stredopoliar si s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť od futbalu na určitý čas oddýchnuť. Dobrou správou však je, že do tréningového procesu už naskočil stopér Boris Godál, ktorý pre problémy s meniskom vynechal súboj so Žilinou," informoval portál trnavskyhlas.sk.



Lídrovi súťaže nebude k dispozícii pre problémy s ramenom brankár Martin Vantruba. Medzi troma žrďami by sa proti DAC-u mal objaviť Martin Chudý. Na zozname zranených je od prvého jarného kola aj ľavý obranca Matúš Čonka. Na krajské derby dostali fanúšikovia Spartaka Trnava k dispozícii 500 vstupeniek, zatiaľ sa predala zhruba polovica z nich.