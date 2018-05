Trnavu čakajú oslavy titulu. Autogramiáda, jazda autobusom i omša

Zverencov trénera Nestora El Maestra čaká v sobotu 19. mája ešte záverečný zápas sezóny. O 17.00 h privítajú v rámci 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/18 tím AS Trenčín.

Trnava 17. mája (TASR) - Vedenie FC Spartak Trnava sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje na veľkolepé oslavy majstrovského titulu, ktoré potrvajú od piatka do nedele. Zverencov trénera Nestora El Maestra čaká v sobotu 19. mája záverečný zápas sezóny. O 17.00 h privítajú v rámci 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/2018 tím AS Trenčín, po stretnutí bez ohľadu na výsledok odovzdajú zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) trnavskému klubu majstrovský pohár.



Už v piatok ekipa "bílich andelov" zamieri do nákupného centra City Arena, kde na druhom poschodí bude od 17.00 h autogramiáda kompletného tímu. "Fanúšikovia majú možnosť získať podpis karty hráčov a prípadne si zakúpiť majstrovské tričká či iné suveníry," informuje portál trnavskyhlas.sk a pridáva ďalšie podrobnosti osláv: "V sobotu bude od 14.30 h fanzóna na parkovisku pri Kalokagatii. Bohatý program bude moderovať Marek "Štajo" Steinecker, frontman kapely D.T.N.L., ktorá sa preslávila skladbou Spartakovská. O svoje pocity sa s fanúšikmi podelia trnavské futbalové legendy, chýbať nebudú súťaže či možnosť získať podpis karty. O dobrú náladu sa postarajú spevák Bystrík s kapelou. Koncert sa začne približne o 15.00 h. Zápas má výkop dve hodiny na to, po jeho skončení príde ku korunovácii tímu, odovzdaniu pohára a medailí vo VIP priestoroch štadióna."



Nasledovať bude jazda tímu v otvorenom autobuse a v sprievode motorkárov ulicami Trnavy. Trasa povedie zhruba od 19.30 h z Ulice Dolné Bašty po obvode centra mesta a zakončí sa na parkovisku pri Kalokagatii. Príchod majstrov je očakávaný o 20.00 h, nasledovať bude program s vystúpeniami rapera PatrioTT-a a kapely D.T.N.L. Dianie na pódiu bude moderovať Marcel Merčiak, prichystané sú aj vstupy s hráčmi. Pred 21.00 h začne hrať skupina Gladiátor a o 22.00 bude nasledovať ohňostroj.



Oficiálne oslavy vyvrcholia v nedeľu svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, na ktorej sa zúčastnia aj hráči a zástupcovia klubu, pozvaná je aj verejnosť. Futbalisti Spartaka majú ešte v pondelok drobné klubové povinnosti a podvečer sa rozídu na dovolenky. Letná príprava má odštartovať 10. júna.



Na oslavy titulu sa chystajú aj Ultras Spartaka. Na zápas plánujú na severnej tribúne pri nástupe hráčov na trávnik za zvukov Il Silenzia veľkorozmerné choreo. Po zápase vyzývajú ultras všetkých fanúšikov na účasť v uliciach, aby hráčom pripravili oslavný koridor a o 23.00 h chystajú vlastnú šou od mestskej veže, cez pešiu zónu až po Evanjelický dom.