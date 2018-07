Únia ligových klubov odložila zápas 1. kola Nitra - Trenčín

Zápas, ktorý sa mal pôvodne hrať 23. júla v Z. Moravciach, bol z dôvodu informácie z UEFA a výsledkov dvoch moldavských klubov v úvodných stretnutiach 1. kola kvalifikácie EL preložený na neurčito.

Bratislava 14. júla (TASR) - Nová sezóna futbalovej Fortuna ligy 2018/19 sa začne v sobotu 21. júla o 18.30 h zápasom FK Senica - FC Spartak Trnava. Stretnutie úspešného účastníka májovej baráže s obhajcom titulu bude mať úvodný výkop o polhodinu skôr v porovnaní s pôvodným harmonogramom vzhľadom na prebiehajúce rokovania o prenosoch na RTVS. Rovnaký časový posun je aj pri zápase 2. kola MŠK Žilina – FC Nitra, opäť so začiatkom o 18.30 h (sobota 28. júla). Informáciu priniesla oficiálna stránka súťaže.



Nitrania súbojom pod Dubňom vstúpia do nového ročníka najvyššej súťaže, keďže ich zápas 1. kola s AS Trenčín bol odložený na zatiaľ neurčený termín. "Tento zápas, ktorý sa mal pôvodne hrať v pondelok 23. júla na štadióne v Zlatých Moravciach, bol z dôvodu informácie z UEFA a výsledkov dvoch moldavských klubov v úvodných stretnutiach 1. kola kvalifikácie Európskej ligy preložený na neurčito. Stále totiž existuje veľká pravdepodobnosť, že AS Trenčín by v prípade svojho postupu, a zároveň postupu spomenutých moldavských mužstiev, musel odohrať svoj duel 2. kola už v utorok 24. júla. Preto sme k odkladu fortunaligového stretnutia pristúpili už teraz. Vnímame ho ako najlepšie riešenie pre oba kluby, ale najmä fanúšikov, ktorí by sa v opačnom prípade mohli len tri dni pred plánovaným termínom zápasu dozvedieť o jeho odklade. Náhradný termín bude závisieť od účinkovania AS Trenčín v Európskej lige UEFA," vysvetlil aktuálnu situáciu výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák.



Jedna zmena sa udiala aj v programe 4. kola. Zástupcovia Spartaka Trnava požiadali o odohratie svojho stretnutia so Zemplínom Michalovce v Zlatých Moravciach vzhľadom na kolíziu s iným podujatím na Štadióne Antona Malatinského. Prezídium ÚLK túto žiadosť schválilo. Ďalšie posuny v harmonograme zápasov ešte môžu nastať podľa výsledkov slovenských zástupcov v európskych pohárových súťažiach i výberu stretnutí pre priame prenosy zo strany televíznych vysielateľov.