VIDEO: FORTUNA LIGA: ÚLK potvrdila účasť Serede v najvyššej súťaži

Bratislava 14. júna (TASR) - Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) potvrdilo na štvrtkovom rokovaní, že víťaz II. ligy ŠKF Sereď splnil legislatívne podmienky účasti vo Fortuna lige v sezóne 2018/2019.



"Prezídium ÚLK akceptovalo návrh licenčnej komisie zaradiť mužstvo ŠKF Sereď do najvyššej súťaže," citovala prezidenta ÚLK Ivana Kozáka oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ). "Do piatich dní by mali byť v poriadku všetky administratívne papiere ŠKF Sereď, vrátane výpisu z obchodného registra o transformácii klubu na akciovú spoločnosť. Licenčná komisia odporučila vedeniu únie, aby termínovo zaviazala Sereď na personálne doplnenie klubovej štruktúry o pozície, ktoré v II. lige ŠKF nemal, teda finančného riaditeľa, koordinátora pre styk s fanúšikmi a mediálneho pracovníka. Zároveň licenčná komisia upozornila na nutnosť upriamenia pozornosti na reálnosť rozpočtu nového účastníka Fortuna ligy, keďže pri prechode z II. do I. ligy logicky dôjde k nárastu objemu financií v klube. Je to v záujme súťaže a slovenského futbalu," vysvetlil tajomník licenčnej komisie Milan Vojtek.







Zástupcovia ŠKF Sereď zároveň predložili podpísanú zmluvu so Spartakom Myjava, na štadióne ktorého vďaka tomu môžu hrať domáce zápasy. Myjavský stánok má platný certifikát do 30. júna 2020. Nie je však vylúčené, že po dokončení prestavby štadióna v Nitre zvážia všetci zainteresovaní aj túto možnosť pre domáce stretnutia ŠKF, keďže Nitra je zemepisne Seredi bližšia.







Do stredy 20. júna musia kluby podať oficiálnu prihlášku do Fortuna ligy na sezónu 2018/2019. Nový ročník najvyššej súťaže odštartuje 20. júla.