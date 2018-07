FORTUNA LIGA: V Podbrezovej si trúfajú hrať bez existenčného tlaku

Káder mužstva



brankári: Marko Drobnjak, Richard Ludha, Martin Kuciak



obrancovia: Matúš Turňa, Rastislav Fischer, Daniel Magda, Peter Gordan, Alexander Mojžiš, Ján Krivák, Marek Kristián Bartoš, Martin Baran, Andrej Macuľa



stredopoliari: Miroslav Viazanko, Ilia Tereščenko, Michal Breznanik, Nicolas Mejri, Stijepo Njire, Matej Turňa, Dávid Leško, Endy Opoku Bernardina, Adrián Kopičár, Michal Obročník, Jakub Sedláček, Viktor Mojžiš



útočníci: Matúš Mikuš, Filip Lepieš, Jakub Wiezik



Zmeny v kádri



odišli: Kostelný, Vavrúš (ukončenie zmluvy), Kupčík, Migaľa (obaja prestup do MFK Dukla B. Bystrica), Gerát (prestup do L. Mikuláša), Kačerík (hosťovanie v L. Mikuláši), Baez (prestup do ŠKF Sereď), Jedinák (prestup do MFK Ružomberok), Djordjevič (prestup do Vojvodina Novi Sad)



prišli: Martin Baran (prestup z Odra Opole), Michal Obročník (prestup zo Slovana Liberec), Marek Kristián Bartoš (prestup z FK Pohronie), Rastislav Fischer (presun z juniorky), Richard Ludha, Nicolas Mejri, Filip Lepieš, Matej Turňa, Peter Gordan, Andrej Macuľa (presun z dorastu)

Podbrezová 18. júla (TASR) - Bez existenčného tlaku si trúfajú odohrať už svoju piatu sezónu vo futbalovej Fortuna lige v Podbrezovej. Minulú sezónu deviate mužstvo FL sa môže oprieť o vydarenú prípravu s dvoma sústredeniami na Táľoch a v Poľsku, spoľahne sa aj na mladých hráčov, ich výchovu a posun vpred. Cieľom je tabuľkový stred s úmyslom vyhnúť sa veľkým oblúkom záchranárskym prácam.upresnil filozofiu klubu tréner Marek Fabuľa.Miesto herného sústredenia Szamotuly, 30 - 40 km od Poznane, Podbrezovej doslova ulahodil, aj keď výsledkovo až tak nie, s Lech Poznaň prehra 0:5, s Lechou Gdansk 0:3, s CFR Kluž 0:1. Marek Fabuľa:Posily prišli bez veľkých mien, čo môže vyvolávať obavy, Marek Fabuľa je však optimista.Prezident klubu Július Kriváň vysvetlil aj sínusoidu, po ktorej sa klub v predchádzajúcich rokoch pohyboval.Pre klub sa rysuje aj zaujímavá spolupráca s tureckým Besiktasom Istanbul.dodal Július Kriváň.Kapitán Miroslav Viazanko hovorí o výbornej nálade v kabíne.Nemenný rozpočet so všetkým, aj aktivitami a zázemím klubu, vystúpil na sezónu nad milión a blíži sa k 1,2 miliónu pre áčko a 600-tisíc pre mladých, celkove je na úrovni 1,6 až 1,7 milióna.