FORTUNA LIGA: Z Trnavy odišli aj Chudý a Čanturišvili

M. Chudý pôsobil v Trnave rok a pol, radoval sa z majstrovského titulu i postupu do skupinovej fázy Európskej ligy.

Trnava 11. januára (TASR) - Úradujúci slovenský majster FC Spartak Trnava prišiel v zimnom období o ďalších dvoch futbalistov. Brankár Martin Chudý sa dohodol s poľským klubom Górnik Zabrze na zmluve na 1,5 roka s opciou, gruzínsky krídelník Vakho Čanturišvili bude pôsobiť v FC Fastav Zlín. S momentálne šiestym tímom najvyššej českej súťaže podpísal zmluvu na 2,5 roka, informoval oficiálny web Spartaka.



Chudý pôsobil v Trnave rok a pol, radoval sa z majstrovského titulu i postupu do skupinovej fázy Európskej ligy. "Bol to najkrajší polrok v kariére. Zisk titulu a Európska liga sú nezabudnuteľné obdobie. Veľmi sa teším, že som tu mohol chytať práve v tomto čase. Spoznal som tu mnoho skvelých ľudí i trénerov. Na slovenské pomery sme dosiahli nevídané úspechy. Navždy sú vryté v mojom srdci a v mojej pamäti. Spartak zostáva pre mňa najobľúbenejším klubom. Budem ho sledovať. Želám mu len to najlepšie. Dostal som dobrú ponuku, ktorá ma oslovila. Dohodli sme sa na podmienkach. Poľskú ligu vnímam ako veľmi kvalitnú a sledovanú. Viacero hráčov sa z nej dokázalo dostať ešte vyššie. V mojom prípade ide o krok dopredu. Samozrejme, nechcem byť do počtu, chcem naďalej šíriť dobré meno a tiež ukázať svoje kvality. Verím, že sa nám v prvom rade podarí zachrániť Ekstraklasu," povedal Chudý po prestupe do predposledného tímu poľskej ligy.



Spartak opustilo už desať hráčov, pred Chudým a Čanturišvilim aj kapitán Boris Godál (AEL Limassol), Martin Tóth, Lukáš Greššák (obaja Sosnowiec), Andrej Kadlec (Bialystok), Erik Jirka (Crvena Zvezda Belehrad), Marek Bakoš (Plzeň, návrat z hosťovania), Ali Ghorbani (Sepahan) a Matej Oravec, ktorému vypršala zmluva. Spartak zimuje na 8. mieste Fortuna ligy s trojbodovou stratou na šiestu Nitru. Do jarnej časti vstúpia "andeli" 16. februára súbojom v Žiline.