Futbalová Žilina sa dohodla na trojročnej zmluve s Gruzíncom Tevzadzem

Tevzadze reprezentoval Gruzínsko vo všetkých mládežníckych kategóriách.

Žilina 12. júna (TASR) - Futbalistov MŠK Žilina posilnil 21-ročný gruzínsky ľavý obranca Giorgi Tevzadze.



S účastníkom Fortuna ligy podpísal podľa informácií oficiálneho klubového webu zmluvu na tri roky.



Tevzadze reprezentoval Gruzínsko vo všetkých mládežníckych kategóriách. "Nechýba mi motivácia, chcem ukázať zo seba to najlepšie, moje schopnosti a talent. Samozrejme, chcem hrávať a stať sa dôležitou súčasťou tímu. Teším sa na prvé stretnutie so spoluhráčmi, trénermi a celým tímom. Hlavný tréner reprezentácie Gruzínska je Slovák Vladimír Weiss, bývalí spoluhráči pôsobili na Slovensku, takže viem, že Žilina je jedno z najlepších mužstiev na Slovensku a pred pár rokmi hrala skupinovú fázu Ligy majstrov. Teraz hrá dominantným a útočným futbalom, vždy sa sústredí iba na najvyššie ciele. To mi imponuje," uviedol Tevzadze.