FORTUNA LIGA: Slovan otvoril prípravu so zmenami v kádri

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovenský futbalový vicemajster ŠK Slovan Bratislava odštartoval vo štvrtok letnú prípravu na novú sezónu už so zmenami v kádri. Od pondelka budú trénerovi Martinovi Ševelovi k dispozícii už aj reprezentanti, ktorí mali povinnosti v uplynulom asociačnom termíne.



Po vypršaní zmluvy už na Pasienkoch nepokračujú grécky obranca Diamantis Chouchoumis, český stredopoliar Lukáš Droppa ani útočník Filip Oršula. Naopak, "belasí" angažovali brankára Matúša Ružinského, ktorý pomohol v minulej sezóne Seredi k postupu do Fortuna ligy desiatimi čistými kontami za sebou a sériou 937 minút bez inkasovaného gólu. "Chceli sme posilniť brankársky post skúsenejším hráčom. Matúš Ružinský má za sebou výbornú sezónu, získal už dostatok skúseností, no zároveň má veľkú túžbu sa zlepšovať. Sme presvedčení, že s Michalom Šullom vytvoria kvalitné brankárske duo a zároveň budú príkladom pre našich mladých brankárov," povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml. na oficiálnej stránke Slovana.



Dvadsaťjedenročný brankár Dominik Greif, ktorý bol prvá voľba medzi žrďami pred príchodom Šullu, pravdepodobne zamieri na hosťovanie do iného klubu najvyššej slovenskej súťaže. Kontrakt sa skončil ďalšiemu brankárovi Frederikovi Valachovi, v júni vyprší aj obrancovi Erikovi Čikošovi, ktorý sa však hlásil na štvrtkovom tréningu. Po ukončení ročného hosťovania v poľskom Lechu Poznaň sa do prípravy zapojí aj argentínsky obranca Vernon de Marco.



"S Erikom prebehli prvé rokovania o predĺžení spolupráce. Uvidíme, ako sa rokovania budú ďalej vyvíjať, o ich výsledku samozrejme budeme informovať. Verím, že nájdeme spoločnú reč a rokovania o novej zmluve dopadnú úspešne. Počas letného prestupového obdobia neplánujeme výraznejšie zásahy do kádra. V zime sme sa snažili zrealizovať 90 percent všetkých prestupov, aby sa mužstvo na jar postupne zohralo a v lete mohlo gradovať svoju výkonnosť na novú sezónu. Káder je stabilizovaný, odišli akurát hráči, ktorým sa skončila zmluva a na jar v podstate vôbec nezasiahli do zápasov. Počas letného prestupového obdobia by sme chceli zvýšiť konkurenciu v krídelnom priestore. Rokujeme s viacerými hráčmi, keďže sú kvalitní futbalisti, rokovania sú veľmi náročné a uvidíme, ako sa vyvinú," dodal Kmotrík ml.



Tohtoročná príprava "belasých" bude dlhšia, potrvá šesť týždňov, keďže kvalifikácia Európskej ligy sa začne o dva týždne neskôr než v predchádzajúcej sezóne. Stretnutia 1. predkola sú na programe 12. a 19. júla, žreb sa uskutoční 19. júna. Slovan bude v 1. a v prípade postupu aj v 2. predkole nasadeným mužstvom. Po obhajobe víťazstva v Slovnaft Cupe budú zverenci Ševelu opäť zastupovať SR v Československom Superpohári, v ktorom nastúpia 29. júna doma proti Slavii Praha. Vo štvrtok 5. júla odohrajú takisto na Pasienkoch generálku na EL s mexickým klubom Club de Fútbol América. Úvodný zápas FL je naplánovaný na 21. júla.



V pondelok s k Bratislavčanom pripoja Vasil Božikov, Boris Sekulič, Michal Šulla, Andraž Šporar, Filip Hološko, Ibrahim Rabiu a Moha. V prvom tíme dostali na začiatku letnej prípravy šancu aj štyria hráči z Akadémie ŠK Slovan: brankár Martin Trnovský, obranca Samuel Kozlovský, krídelník David Hrnčár a útočník David Strelec.