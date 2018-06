Futbalisti Frosinone sa po dvoch rokoch vrátili do Serie A

Do Serie A postúpili priamo na základe umiestnenia v tabuľke Empoli a Parma.

Frosinone 17. júna (TASR) - Futbalisti Frosinone Calcio sa po dvojročnej absencii vrátili do najvyššej talianskej súťaže. V sobotňajšom odvetnom stretnutí finále play off Serie B o postup zvíťazili na vlastnej pôde nad Palermom 2:0 (v prvom zápase prehrali 1:2).



Do Serie A postúpili priamo na základe umiestnenia v tabuľke Empoli a Parma. Frosinone hralo medzi talianskou elitou dosiaľ jediný raz v sezóne 2015/16, keď obsadilo predposlednú devätnástu priečku.