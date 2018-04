Gattuso predĺžil zmluvu s AC Miláno o ďalšie tri roky

Vedenie talianskeho klubu vo štvrtok predĺžilo zmluvu so 40-ročným trénerom až do roku 2021.

Miláno 5. apríla (TASR) - Gennaro Gattuso povedie futbalistov AC Miláno aj v ďalších troch sezónach. Vedenie talianskeho klubu vo štvrtok predĺžilo zmluvu so 40-ročným trénerom až do roku 2021. Účastník Serie A o tom informoval prostredníctvom klubovej televízie.



Pôvodný kontrakt mal Gattusovi vypršať po konci tejto sezóny. Ten nový mu okrem iného garantuje aj výrazné navýšenie platu, doteraz bral podľa portálu goal.com 120.000 eur za sezónu, čo bola jeho mzda ešte z obdobia, keď viedol mládežnícky tím AC v Primavere. Nový kontrakt mu údajne zaručuje dva milióny eur za sezónu. Navyše klubová legenda bude mať na základe dohody dôležité slovo aj pri hráčskych nákupoch.



Bývalý dlhoročný stredopoliar "rossoneri" a talianskej reprezentácie prevzal trénerský post v AC vlani v novembri, keď nahradil odvolaného Vincenza Montellu. Milánčania sa pod jeho vedením zdvihli, v tabuľke Serie A sa posunuli na šieste miesto, ktoré by znamenalo účasť v kvalifikácii Európskej ligy UEFA. Navyše sedemnásobný európsky šampión má stále šancu na zisk Talianskeho pohára, vo finále sa stretne 9. mája s Juventusom Turín.



"Rád by som pokračoval v načatej práci a vyniesol Miláno späť na pozície, na ktoré bolo zvyknuté," uviedol Gattuso na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Gattuso hral za AC v rokoch 1999-2012, po skončení aktívnej hráčskej kariéry sa 73-násobný taliansky reprezentant a majster sveta z roku 2006 vydal na trénerskú dráhu. Najprv bol hrajúci kouč švajčiarskeho FC Sion, potom viedol US Palermo, OFI Kréta, AC Calcio Pisa 1909, od leta 2017 mládežnícky tím a následne aj A-tím AC Miláno.