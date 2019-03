Gnabry predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov do roku 2023

Dvadsaťtriročný Gnabry prišiel do Bayernu v roku 2017 z Werderu Brémy. Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Hoffenheime.

Mníchov 5. marca (TASR) - Krídelník nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov Serge Gnabry predĺžil zmluvu s Bavormi až do roku 2023. Potvrdil to v utorok úradujúci nemecký šampión.



"Serge je mladou puškou a dôležitou súčasťou budúcnosti Bayernu Mníchov. Sme presvedčení, že s ním ešte zažijeme množstvo zábavy," citovala agentúra DPA slová športového riaditeľa Hasana Salihamidžiča. Dvadsaťtriročný Gnabry prišiel do Bayernu v roku 2017 z Werderu Brémy. Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Hoffenheime.



Nemecký reprezentant v tejto sezóne za Bayern strelil šesť ligových gólov. Vo všeobecnosti ho považujú za nástupcu hviezdnych krídelníkov Arjena Robbena a Francka Riberyho. "Viem, že mám stále potenciál zlepšovať sa," povedal Gnabry.