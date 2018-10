Gólového Dudu mrzí strata bodov: Mali sme to rozhodnúť v náš prospech

Slovenský futbalista má v tomto ročníku na konte šesť presných zásahov, lídrami poradia kanonierov sú sedemgóloví srbský mladík Luka Jovič z Frankfurtu a Španiel Alcacer Paco z Dortmundu.

Berlín 22. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda sa stále drží na popredných priečkach poradia strelcov v nemeckej Bundeslige. Strelecky sa presadil aj v nedeľňajšom zápase 8. kola, v ktorom jeho Hertha Berlín remizovala na domácej pôde s Freiburgom 1:1. Na konte už má v tomto ročníku šesť presných zásahov, lídrami poradia kanonierov sú sedemgóloví srbský mladík Luka Jovič z Frankfurtu a Španiel Alcacer Paco z Dortmundu.



Dudova gólová chvíľa prišla už v 7. minúte, keď si po krížnom centri do pokutového územia spracoval loptu a presnou strelou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre duelu. "Dostal som peknú prihrávku od Pera Skjelbreda. Dobre som to trafil pravou nohou. Som za to rád," povedal 23-ročný Duda pre klubový web. Tiež ale neskrýval sklamanie, že Hertha nezabodovala naplno.



V tabuľke sú tak zverenci maďarského kouča Pála Dárdaia na 6. mieste s 15 bodmi, na lídra z Dortmundu strácajú ť bodov. "Som ale nespokojný, pretože sme nezvíťazili. Mali sme dostatok šancí a mali sme to rozhodnúť v náš prospech. Freiburg nehral zle, aj oni mali svoje šance. No my sme hrali doma a mali sme za sebou našich fanúšikov. Preto sme mali streliť druhý gól. Nemali sme ale na našej strane potrebný kúsok šťastia," dodal.