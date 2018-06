Barcelona hľadá náhradu za Iniestu. A vraj by to mohol byť tento hráč

Andres Iniesta skončení sezóny opustil Camp Nou a zamieril do japonského Visselu Kobe.

Barcelona 15. júna (TASR) - O nemeckého futbalového reprezentanta Ilkaya Gündogana sa intenzívne zaujíma španielsky majster FC Barcelona. Podľa denníka Bild by stredopoliar Manchestru City mohol nahradiť Andresa Iniestu, ktorý po skončení sezóny opustil Camp Nou a zamieril do japonského Visselu Kobe.



O Gündoganovom odchode do Barcelony sa hovorilo už v roku 2016, prestup sa však napokon neuskutočnil. Dvadsaťsedemročný hráč ma s Manchestrom City platný kontrakt do 30. júna 2020. V uplynulom ročníku Premier League pomohol "Citizens" k zisku titulu. Informovala o tom agentúra dpa.