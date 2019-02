JE TO DEFINITÍVNE: Hamšík prestúpil z do čínskeho klubu Ta-lien I-fang

Slovenský futbalista, ktorý je v súčasnosti vo svojom rodisku Banskej Bystrici, pricestuje do Číny v piatok.

Neapol 14. februára (TASR) - Kapitán talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Marek Hamšík prestúpil do čínskeho klubu Ta-lien I-fang. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na právnika SSC Neapol Mattiu Grassaniho.



Slovenský futbalista je hráčom Ta-lienu od stredy večera 20.30 h SEČ, uviedol Grassani pre taliansku rozhlasovú stanicu Radio Kiss Kiss.



Neapol minulý týždeň pozastavil prestup pre rozdielne predstavy o platbách za 31-ročného reprezentanta SR. Noviny Gazzetta Dello Sport v stredu informovali, že podľa opätovne prerokovanej transakcie sa prestupová suma 20 miliónov eur vyplatí v dvoch splátkach - päť miliónov hneď a ďalších 15 miliónov do roka.



Hamšík prišiel do Neapola v júli 2007 z Brescie a dvanásť rokov zasvätil klubu spod Vezuvu. S 519 zápasmi a 121 gólmi je historický rekordér SSC a na konte má mnoho ďalších klubových prvenstiev. V národnom drese odohral 110 duelov a strelil 22 gólov.