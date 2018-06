Najlepší strelec Fortuna ligy Mráz mieri do Talianska. O aký klub ide?

Mráz debutoval v najvyššej slovenskej súťaži v apríli 2014 v drese Senice, do Žiliny zamieril vlani. Pravidelne nastupoval aj v mládežníckych výberoch.

Florencia 14. júna (TASR) - Dvojica slovenských futbalistov Dávid Hancko a Samuel Mráz mieri z MŠK Žilina do najvyššej talianskej súťaže. Dvadsaťročný obranca Hancko by mal čoskoro podpísať zmluvu s ACF Fiorentina, ôsmym tímom uplynulého ročníka Serie A. O rok starší útočník Samuel Mráz, ktorý bol s 21 gólmi najlepší strelec Fortuna ligy 2017/18, zasa zaujal predstaviteľov FC Empoli.



Podľa talianskych médií sa už "fialky" dohodli s vedením Žiliny na odstupnom za Hancka vo výške viac než tri milióny eur, s bonusmi by mohla suma dosiahnuť až štyri milióny. Nasledovať by mali zdravotné testy, podľa portálu fiorentina.it by mohol hráč podpísať kontrakt ešte vo štvrtok.



Hancko, ktorý je schopný hrať na poste stopéra i ľavého obrancu, v januári zaradila Európska futbalová únia (UEFA) medzi 50 najväčších talentov sveta. V žilinskom A-tíme pôsobil dva roky, vo Fortuna lige debutoval 12. marca 2016 v zápase s Podbrezovou. Rodák z Prievidze nastupoval aj v mládežníckych reprezentačných výberoch, na konte má sedem štart v drese "dvadsaťjednotky". V Žiline má kontrakt platný do 30. júna 2020.



Mráz by posilniť víťaza Serie B 2017/18 a teda nováčika najvyššej súťaže FC Empoli. Podľa talianskych médií by mal zaplatiť Žiline za talentovaného zakončovateľa 1,5 milióna eur. Mráz debutoval v najvyššej slovenskej súťaži v apríli 2014 v drese Senice, do Žiliny zamieril vlani. Pravidelne nastupoval aj v mládežníckych výberoch, za SR 21 odohral štyri zápasy a strelil tri góly.