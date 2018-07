Hazard zvažuje odchod z Chelsea, lákajú ho nové výzvy

Dvadsaťsedemročného ľavého krídelníka spájali médiá s možným prestupom do Realu Madrid. Tieto špekulácie ešte umocnil nedávny odchod Cristiana Ronalda do Juventusu Turín.

Brusel 15. júla (TASR) – Belgický futbalista Eden Hazard naznačil, že by po šiestich rokoch v drese Chelsea Londýn rád vyskúšal niečo nové.



Dvadsaťsedemročného ľavého krídelníka spájali médiá s možným prestupom do Realu Madrid. Tieto špekulácie ešte umocnil nedávny odchod Cristiana Ronalda do Juventusu Turín. "Moje preferencie sú verejne známe. Nech sa však rozhodnem akokoľvek, posledné slovo bude mať Chelsea," odpovedal na otázku ohľadom svojej budúcnosti Hazard. To, že by Chelsea mohla súhlasiť s prestupom svojej najväčšej hviezdy, načrtol v máji tohto roku vtedajší Conteho asistent Steve Clark. Ten povedal, že: "Chelsea bude potrebovať peniaze z Hazardovho predaja na nákup nových posíl." Belgičan má s Chelsea platnú zmluvu až do júna 2020 a jeho trhová hodnota sa pohybuje na úrovni 110 miliónov eur. Trojgólový strelec z prebiehajúcich MS má len tie najvyššie ambície. Aj z toho dôvodu v minulosti viackrát verejne prejavil nespokojnosť s prestupovou politikou svojho klubu.



Hazard prišiel do tímu 6-násobného anglického majstra v roku 2012 z francúzskeho OSC Lille za 35 miliónov eur. S tímom získal dva anglické tituly, FA Cup, Ligový pohár a trofej pre víťaza Európskej ligy. "The Blues" skončili v uplynulej sezóne anglickej Premier League na 5. mieste a v nasledujúcej sezóne si tak zahrajú "len" v Európskej lige. V novej sezóne nahradí Antonia Conteho na lavičke Chelsea bývalý tréner Neapola Maurizio Sarri. Ten sa v novom klube stretne so svojim bývalým zverencom z tímu "Partenopei" Jorginhom.