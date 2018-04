Heynckesa nahradí na lavičke Bayernu Mníchov Niko Kovač

Bundesligový šampión vykúpil 46-ročného kouča zo zmluvy, ktorú mal s Frankfurtom platnú až do júna 2019. V nej bola výkupná klauzula stanovená vo výške 2,2 milióna eur.

Mníchov 13. apríla (TASR) - Nástupcom Juppa Heynckesa na lavičke Bayernu Mníchov sa stane Niko Kovač. Súčasný tréner futbalistov Eintrachtu Frankfurt povedie nemeckého majstra od budúcej sezóny, s novým zamestnávateľom sa dohodol na trojročnom kontrakte s platnosťou od 1. júla 2018. Informáciu v piatok potvrdil mníchovský klub, už predtým o dohode referovali nemecké médiá.



Bundesligový šampión vykúpil 46-ročného kouča zo zmluvy, ktorú mal s Frankfurtom platnú až do júna 2019. V nej bola výkupná klauzula stanovená vo výške 2,2 milióna eur. Kovač trénoval Eintracht od marca 2016, po nástupe oživil hru tímu a dokázal ho zachrániť v najvyššej súťaži. V nasledujúcom ročníku ho priviedol do finále Nemeckého pohára. V tejto sezóne patrí mužstvu v Bundeslige aktuálne piata priečka a má na dosah vybojovanie si miestenky v Európskej lige UEFA. Eintracht navyšej zostáva v hre o domáci pohár, budúci týždeň sa stretne v semifinále so Schalke.



Chorvátsky tréner už predtým informoval športového riaditeľa Frankfurtu Frediho Bobica o svojom úmysle odísť k majstrovi. Podľa Bildu si chce vziať do Bayernu aj svojho brata Roberta, ktorý by sa mal stať jeho asistentom. Niko Kovač sa tak vráti na známe miesto, v Bayerne pôsobil už ako hráč v rokoch 2001–2003. Ako tréner viedol v minulosti aj chorvátsku reprezentáciu či rakúsky Salzburg.



"Niko už pôsobil v Bayerne ako hráč, veľmi dobre pozná štruktúru a DNA tohto klubu. Sme presvedčení, že je správny tréner pre Bayern a jeho budúcnosť," uviedol na adresu Kovača športový riaditeľ klubu Hasan Salihamidžič.



Heynckes sa vrátil do mníchovského klubu vlani na jeseň, keď nahradil na poste Taliana Carla Ancelottiho, no už vtedy naznačil, že kormidlo prevezme iba dočasne. Vedenie Bayernu neskôr informoval, že po konci sezóny skončí a vráti sa do trénerského dôchodku. Heynckes doviedol Bayern v tejto sezóne k majstrovskému titulu, rekordnému 28. v najvyššej súťaži a šiestemu v sérii. Snahy klubových predstaviteľov presvedčiť 72-ročného trénera o zotrvaní na lavičke neboli úspešné.