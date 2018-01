Holandský stredopoliar de Jong smeruje do Mainzu

Tridsaťtriročný stredopoliar, ktorý podpísal v Mainzi zmluvu do konca sezóny, pôsobil v Ajaxe Amsterdam, Manchestri City, milánskom AC, tureckom Galatasaray Istanbul a Los Angeles Galaxy.

Mainz 7. januára (TASR) - Bývalý holandský futbalový reprezentant Nigel de Jong smeruje do bundesligového FSV Mainz 05.



"S trénerom Sandrom Schwarzom sme sa na ňom plne zhodli. Bude určite pre klub prínosom," cituje agentúra DPA slová šéfa športového predstavenstva Rouvena Schrödera.



Tridsaťtriročný stredopoliar, ktorý podpísal v Mainzi zmluvu do konca sezóny, pôsobil v Ajaxe Amsterdam, Manchestri City, milánskom AC, tureckom Galatasaray Istanbul a Los Angeles Galaxy. "Chcem hrať a do konca sezóny ukázať moje kvality," reagoval de Jong.