Hološko debutoval v drese Slovácka: Máme veľmi dobré mužstvo

Praha 4. marca (TASR) - Slovenský futbalista Filip Hološko má za sebou debut za 1. FC Slovácko. V sobotňajšom zápase 23. kola českej ligy proti Mladej Boleslavi (1:1) nastúpil na záverečných 10 minút.



Pôvodne v nominácii na stretnutie ani nefiguroval, pretože k skompletizovaniu jeho prestupu zo Slovana Bratislava chýbali dotiahnuť posledné detaily. Napokon však necelú hodinu pred výkopom dostal povolenie nastúpiť. "Také niečo som ešte nezažil. Ráno som mal ťažký tréning s hráčmi, ktorí tiež neboli v nominácii na stretnutie. Práve som prichádzal na štadión v pozícii diváka, keď mi volal manažér tímu pán Šumulikoski, že sa všetko podarilo vybaviť. Rýchlo som sa prezliekol a išlo sa hrať. V závere som mohol dokonca rozhodnúť o našom víťazstve, vo veľkej šanci som však trafil iba protihráča," citoval 35-ročného Slováka portál idnes.cz.



Hološko sa dohodol so Slováckom na spolupráci do konca prebiehajúcej sezóny. Do najvyššej českej súťaže sa vrátil po trinástich rokoch. "Česká liga je kvalitnejšia ako slovenská. Chcel som sa sem vrátiť. Slovan už so mnou nepočítal, v zime som trénoval aj s béčkom a odohral som zaň aj nejaké zápasy. Herná prax mi bude možno trochu chýbať, keďže posledný súťažný súboj som odohral ešte minulý rok v auguste. Verím však, že sa do toho rýchlo dostanem. Slovácko má v kádri veľkých bojovníkov, je to veľmi dobré mužstvo. Chcem pomôcť tímu čo najväčším počtom gólov alebo asistencií," dodal skúsený útočník.