Hráči odmietajú komentovať odchod Kozáka, sústredia sa na Švédov

Podľa Pekaríka, ktorý má na konte 83 štartov v najcennejšom drese čaká vo Friends Arene Slovákov maximálne náročný test.

Štokholm 15. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti sa v kabíne dohodli, že rezignáciu trénera Jána Kozáka nebudú obšírnejšie komentovať. Pred nimi je totiž náročný utorňajší prípravný zápas vo Švédsku proti štvrťfinalistovi MS a ich prioritou je príprava naň. Chcú totiž uťať sériu dvoch prehier, keď v Lige národov UEFA prehrali v septembri na Ukrajine (0:1) a v sobotu 13. októbra aj v Trnave s rivalom z ČR (1:2).



"Ani ja osobne, ani ostatní chalani, by sme sa k tejto téme nechceli vyjadrovať. Určite bude priestor vyjadriť sa neskôr. Je to veľmi čerstvé. Nie je to vôbec ľahké, pretože tá informácie prišla iba včera. Bol to obrovský šok pre mužstvo, ale viac to nechcem rozoberať," povedal tesne pred pondelňajším odletom do Štokholmu obranca Peter Pekarík z Herthy Berlín. "Na tému trénera Kozáka sa nebudem vyjadrovať, iba k téme zápasu so Švédskom. My budeme pokračovať tak, ako sme pokračovali. Sme profesionáli, vo futbale sa stáva, že tréneri prichádzajú a odchádzajú, takže my sa normálne budeme pripravovať na zápas a snažiť sa hrať čo najlepšie. A vyhrať. Výkon najmä v prvom polčase proti Čechom nebol optimálny a budeme sa snažiť napraviť to. A urobiť čo najlepší dojem z hry aj výsledku," potvrdil slová spoluhráča stredopoliar Stanislav Lobotka zo Celty Vigo.



Podľa Pekaríka, ktorý má na konte 83 štartov v najcennejšom drese čaká vo Friends Arene Slovákov maximálne náročný test: "Tréner Tarkovič hovoril, že náš určite čaká ťažký zápas vo Švédsku. Ako po fyzickej stránke, tak teraz aj po psychickej. Urobíme všetko preto, aby sme sa zmobilizovali a ten zápas sa posnažíme odohrať naozaj čo najlepšie. Ide o veľmi kvalitného súpera, na majstrovstvách sveta sa dostali až do štvrťfinále, takže majú obrovskú silu a kvalitu. Ich hráči pôsobia vo skvelých ligách, či už Nemecku, Taliansku, Anglicku. Bude to naozaj ťažká previerka."



Kouč Tarkovič pred médiami priznal, že nálada v tíme nie je optimálna. Brankár Newcastle United Martin Dúbravka ale odmietol, že by bola ponurá. "Nepovedal by som, že nálada je ponurejšia, jednoducho ideme do ďalšieho zápasu a chceme sa odvďačiť fanúšikom za ich podporu v Trnave proti Česku. Chceli by sme vyhrať. Je to ťažký zápas, pretože sme mali možnosť sa s nimi konfrontovať pred nejakým časom a vieme, že je to kvalitný súper," povedal brankár SR číslo jeden a na margo nedeľňajšieho stretnutia tímu s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom v Senci bezprostredne po rezignácii Kozáka dodal: "To sú skôr také interné veci, ktoré by mali zostať v mužstve. Normálna debata. Pozeráme sa už teraz dopredu na zápas, ktorý nás čaká."



Vyslaný redaktor TASR/ jp /