Futbalisti odmietajú prestup do Cardiffu po Salovom zmiznutí

Cardiff 1. februára (TASR) - Anglický futbalový klub Cardiff City sa po zmiznutí lietadla s Emilianom Salom musí vyrovnať s ďalším problémom. Tréner Neil Warnock sa za Argentínčana snažil zohnať náhradu, ale niektorí hráči odmietli prestup do jeho tímu.



"Rozprávali sme sa s jedným či dvoma útočníkmi, ale za týchto okolností nechceli prísť, takže toto prestupové obdobie bolo mimoriadne náročné," cituje Warnocka portál The Independent.



Vo štvrtok objavili trosky, ktoré by mohli patriť ich lietadlu. Hoci úrady oficiálne ukončili pátraciu akciu, rodina pokračuje v súkromnom hľadaní sponzorovanom mnohými slávnymi futbalistami.