Futbalistov Plzne priviezla na oslavy Praha V3S a americký tank

Plzeň 20. mája (TASR) - Piaty titul v českej futbalovej lige oslávili hráči Viktorie Plzeň v sobotu večer na námestí Republiky. Na zaplnené plzenské námestie priviezol hráčov nákladný automobil Praga V3S a historický americký tank.



Generálny manažér klubu Adolf Šádek na pódiu slávnostne zlomil a zahodil prút. Gestom pripomenul svoj minuloročný výrok, ktorý odznel v súvislosti s posilňovaním pražských klubov Sparta a Slavia: "Ideme s palicou proti tankom."



Všetci aktéri oblečení v modrých dresoch mali na chrbte zlatú číslicu 5, ktorá znamená, že Plzeň sa za posledných osem rokov teší z piateho titulu. Slovenský útočník Marek Bakoš mal navyše okolo pása dres s číslom 28, ktorý je pripomienkou na chorého spoluhráča a krajana Mariána Čišovského.



"Som samozrejme veľmi rád, že sme po fantastickej jeseni a trošku komplikovanej jari získali titul, ktorý znamená Ligu majstrov. Samozrejme vieme, že nás čaká veľa práce, pretože jar ukázala, že všetko nebolo úplne optimálne," citoval slová trénera Západočechov Pavla Vrbu internetový portál týden.cz. "Niektorí ľudia nás radili niekam inam, ale my sme sa radili najvyššie. A pokiaľ by ste sa spýtali napríklad pesničkára Jarka Nohavicu, ten si na nás stavil už v auguste pri kurze 5,7:1," prezradil niekdajší kouč Žiliny.



Istá účasť v základnej skupine Ligy majstrov 2018/19 znamená pre zamestnávateľa slovenských futbalistov Matúša Kozáčika, Mareka Bakoša a Patrika Hrošovského stovky miliónov českých korún. "Je to 15 miliónov eur, v prepočte 390 miliónov Kč, čo je približne o 60 miliónov Kč viac než v minulej sezóne. Ďalšie peniaze sa dajú zarobiť v skupine za víťazstvo (70 miliónov korún), či remízu (23,4 miliónov korún), prípadne postup do ďalšej fázy. A to všetko bez zradnej, ťažkej, krutej, vysiľujúcej a nevyspytateľnej kvalifikácie," napísal v nedeľu internetový portál idnes.cz.



Sobotňajšie oslavy skončili neskoro večer tradičným ohňostrojom, po ktorom sa spustil prudký lejak. "Viktorii však v tento deň pršalo šťastie," konštatuje oficiálna internetová stránka klubu.