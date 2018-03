VIDEO: Ibrahimovič oznámil svoj príchod do Galaxy inzerátom v LA Time

Švédsky kanonier podľa správ zo zámoria podpísal s tímom z Los Angeles dvojročný kontrakt.

Los Angeles 23. marca (TASR) - Švédsky futbalový reprezentant Zlatan Ibrahimovič ohlásil svoj prestup do LA Galaxy nezvyčajným spôsobom. "Drahé Los Angeles, rado sa stalo," znel text v celostránkovom inzeráte s fotografiou a podpisom 36-ročného útočníka v drese nového zamestnávateľa v miestnom denníku LA Times.



Ibrahimovič podľa správ zo zámoria podpísal dvojročný kontrakt s Los Angeles Galaxy. V drese Manchestru United nehral od 26. decembra, keď nastúpil proti Burnley. V Premier League odohral v prebiehajúcej sezóne len päť duelov, navyše väčšinou len ako striedajúci hráč a ani raz neskóroval.







K "červeným diablom" prišiel v lete 2016 ako voľný hráč z Paríža Saint-Germain a v prvom ročníku v klube patril medzi opory. V tom prebiehajúcom ho však trápilo vážne zranenie kolena. Kontrakt na Old Trafford mal Ibrahimovičovi vypršať koncom júna 2018. Na otázku, či je LA Galaxy dostatočne veľký klub na to, aby zvládol jeho osobnosť, odpovedal: "Ak aj nie, zväčším ho."



Klub MLS by mal oficiálne potvrdiť podpísanie zmluvy ešte v priebehu piatka.