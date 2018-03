Iniesta uvažuje nad odchodom z FCB, rozhodne sa do 30. apríla

Kreatívny stredopoliar vyhral v klube, ktorého je odchovancom 30 trofejí, vrátane štyroch triumfov v LM a ôsmich v La Lige.

Barcelona 15. marca (TASR) - Kapitán futbalistov FC Barcelona Andres Iniesta uvažuje nad odchodom z katalánskeho klubu. V ňom pôsobí už 16 sezón a získal s ním množstvo trofejí.



Podľa informácie agentúry AP sa 33-ročný špílmacher rozhodne do 30. apríla. "Je to rozhodnutie, ktoré najskôr odkomunikujem s klubom. Až potom sa to dozvedia ostatní. Rozhodnem sa do 30. apríla. Sú len dve možnosti. Zostať alebo odísť," citovala španielskeho reprezentanta agentúra po stredajšom domácom triumfe FCB 3:0 v osemfinálovej odvete Ligy majstrov 2017/2018 nad anglickým majstrom Chelsea Londýn. V nej odohral 56 minút a pomohol tak k rekordnému jedenástemu postupu Barcelony za sebou do štvrťfinále LM.



Kreatívny stredopoliar vyhral v klube, ktorého je odchovancom 30 trofejí, vrátane štyroch triumfov v LM a ôsmich v La Lige. V prvom mužstve debutoval v roku 2002. S národným tímom získal titul majstra sveta (2010) a dvakrát vyhral EURO (2008 a 2012).