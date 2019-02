Inter prišiel v hlbokom nadstavení o výhru, Spalletti: Okradli nás

Škriniar absolvoval celý duel a videl žltú kartu.

Rím 25. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom remizovali v nedeľňajšom stretnutí 25. kola talianskej Serie A na ihrisku Fiorentiny 3:3. O víťazstvo prišli až v jedenástej minúte nadstaveného času, keď z jedenástky vyrovnal Jordan Veretout. Škriniar absolvoval celý duel a videl žltú kartu.



"Nerazzurri" prehrávali od 1. minúty po vlastnom góle Stefana de Vrija, v ďalšom priebehu však dokázali tromi zásahmi otočiť skóre. V 74. minúte Luis Muriel brilantne zahratým priamym kopom vrátil Fiorentinu do hry a v nervóznom závere sa domácim podarilo z prísne nariadenej jedenástky vyrovnať. Danilo D'Ambrosio vo vlastnom pokutovom území podľa hlavného rozhodcu Rosaria Abissa zblokoval centrovanú loptu rukou a nariadil penaltu.



Neprehľadnú situáciu si ešte viackrát prezrel prostredníctvom VAR a po päťminútovom prerušení potvrdil svoj pôvodný verdikt, čím vyvolal vášne v tábore hostí. "Neexistujú žiadne výhovorky. Bola to jasná situácia, Danila bez debaty zasiahla lopta do hrude. Okradli nás o dva body," soptil kormidelník Interu Luciano Spalletti. Jeho tím figuruje na treťom mieste tabuľky, mestský rival AC sa však k nemu priblížil na rozdiel dvoch bodov.