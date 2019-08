Iwobi prestúpil z Arsenalu do Evertonu

Alex Everton počas leta avizoval výraznejšie zmeny v kádri.

Everton 9. augusta (TASR) - Vedenie účastníka anglickej futbalovej Premier League FC Everton sa dohodlo s konkurenčným Arsenalom Londýn na sume 34 miliónov libier za transfer Alexa Iwobiho. Dvadsaťtriročný nigérijský útočník následne s "The Toffees" podpísal päťročný kontrakt. Iwobi sa stal už siedmou posilou portugalského kouča Marca Silvu, ktorý sedí na lavičke klubu z Liverpoolu od mája 2018.



"Alex bol počas prestupového obdobia našim hlavným cieľom. Ide presne o typ hráča, ktorého som chcel do tímu. Stále je veľmi mladý, no už odohral viac ako 100 duelov v Premier League," uviedol Silva. Everton počas leta avizoval výraznejšie zmeny v kádri. Cieľom klubu je zlepšiť 8. miesto z uplynulej sezóny. Klub opustilo celkovo 9 hráčov. Medzi posilami sú okrem Iwobiho brankár Jonas Lössl, obranca Djibril Sidibe, stredopoliari Andre Gomes, Fabian Delph a Jean-Philippe Gbamin a útočník Moise Kean. Everton odštartuje sezónu v sobotu 10. augusta zápasom na pôde Crystal Palace. Informáciu priniesol portál bbc.com.