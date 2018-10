Jovič z Frankfurtu po päťgólovom galapredstavení: Som dokonale šťastný

Dvadsaťročný útočník sa v piatkovom dueli 8. kola nemeckej Bundesligy zaskvel piatimi gólmi, ktorými zariadil domáce víťazstvo 7:1 nad nováčikom Fortunou Düsseldorf.

Berlín 20. októbra (TASR) - Excelentný zápas má za sebou futbalista Eintrachtu Frankfurt Luka Jovič. Dvadsaťročný útočník sa v piatkovom dueli 8. kola nemeckej Bundesligy zaskvel piatimi gólmi, ktorými zariadil domáce víťazstvo 7:1 nad nováčikom Fortunou Düsseldorf.



Reprezentant Srbska do 21 rokov skóroval dvakrát už do prestávky, pričom do televíznych highlightov sa dostane najmä jeho prvý, akrobatický kúsok. V 55. minúte zavŕšil hetrik, no nezastavil si pri ňom. V 69. a 72. minúte pridal ďalšie dva presné zásahy. "Som dokonale šťastný, je to pre mňa emotívny deň," citovala Joviča agentúra DPA. "Nie je to ani tak o mojich piatich góloch, ako o výkone celého mužstva. To je pre mňa najdôležitejšia vec. Samozrejme, som neuveriteľne hrdý na to, čo sme dokázali," dodal hrdina stretnutia, ktorého v 86. minúte za potlesku tribún vystriedal na trávniku Švéd Branimir Hrgota.



Eintrachtu chýbal suspendovaný chorvátsky krídelník Ante Rebič, na výkone tímu to však vôbec nebolo znať. Dvoma gólmi prispel ku kanonáde ďalší domáci útočník Sebastien Haller. Za zmienku stoja aj ukážkové prieniky a prihrávky Filipa Kostiča. Prehru hostí v 50. minúte skorigoval Dodi Lukebakio. Eintracht vybojoval tretie víťazstvo za sebou a v tabuľke je priebežne na šiestej priečke zaručujúcej účasť v pohárovej Európe, Düsseldorf po štvrtej prehre v rade klesol zásluhou horšieho skóre na poslednú priečku.



Fortuna čaká na výhru vo Frankfurte od roku 1980. "Samozrejme, po prehre 1:7 je ťažko nájsť vhodné slová, ktorými by ste vysvetlili, prečo sme tak pohoreli. Nechceli sme, aby nás súper takýmto spôsobom prevýšil. Neexistuje žiadne ospravedlnenie na predvedený výkon," povedal defenzívny stredopoliar Fortuny Kaan Ayhan.