Juventus Turín vyhral na ihrisku Frosinone, gólom prispel aj Ronaldo

Serie A - 5. kolo:



FC Turín – SSC Neapol 1:3 (0:2)

Góly: 51. Belotti (z 11m) – 4. a 59. Insigne, 20. Verdi



FC Bologna – AS Rím 2:0 (1:0)

Góly: 36. Mattiello, 59. Santander



Chievo Verona – Udinese Calcio 0:2 (0:0)

Góly: 76. De Paul, 90. Lasagna



Lazio Rím – FC Janov 4:1 (2:0)

Góly: 7. Caicedo, 23. a 89. Immobile, 53. Milinkovič-Savič, 89. Immobile – 46. Piatek



AC Miláno – Atalanta Bergamo 2:2 (1:0)

Góly: 2. Higuain, 61. Bonaventura – 54. Gomez, 90.+2 Rigoni



Frosinone Calcio – Juventus Turín 0:2 (0:0)

Góly: 81. Ronaldo, 90.+4 Bernardeschi

Rím 24. septembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol triumfovali v nedeľňajšom zápase 5. kola talianskej Serie A na ihrisku FC Turín 3:1. V drese hostí odohral celý zápas slovenský stredopoliar Marek Hamšík, dva góly zaznamenal Lorenzo Insigne. Neapol sa dostal na druhú priečku tabuľky s dvanástimi bodmi.Stopercentným lídrom tabuľky zostal Juventus Turín, ktorý sa ale napriek hernej i streleckej prevahe dlho trápil na pôde predposledného Frosinone Calcio. Favorita spasil až Cristiano Ronaldo, ktorý v 81. minúte pohotovo skóroval strelou zvnútra šestnástky. Poistku na 2:0 pridal v nadstavení do otvorenej obrany Federico Bernardeschi.Lazio Rím doma jasne vyhralo nad FC Janov 4:1, dvoma gólmi sa pod to podpísal Ciro Immobile. Naopak, naďalej sa trápi ďalší tím z hlavného mesta AS Rím. V nedeľu prehral na ihrisku Bologne 0:2, na konte má stále iba jedno víťazstvo a je na 14. pozícii.Milánske AC iba remizovalo doma s Atalantou Bergamo 2:2, vyrovnávajúci gól dosiahol za Atalantu Emiliano Rigoni v 92. minúte.