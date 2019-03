Kamara prestúpil z Los Angeles Galaxy do čínskeho Šen-čenu

Účastník MLS zaňho zinkasoval 3,5 milióna dolárov.

Los Angeles 1. marca (TASR) - Americký futbalový klub Los Angeles Galaxy predal Olaho Kamaru do čínskeho FC Šen-čen. Účastník MLS zaňho zinkasoval 3,5 milióna dolárov.



"Tento transfer je obojstranne výhodný. Ola hľadal nové príležitosti a my sme chceli získať prostriedky na posilnenie kádra," citovala agentúra AP generálneho manažéra Galaxy Dennisa Kloesa. Dvadsaťdeväťročný útočník prišiel do LA vlani výmenou z Columbusu, odohral 31 zápasov a strelil 14 gólov.