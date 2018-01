Karol Mészáros podpísal s Haladásom zmluvu na 2,5 roka

Dvadsaťštyriročný krídelník bol na jeseň Haladáse Szombathely na hosťovaní z Debrecínu, koncom roka 2017 sa však putoval naspäť na východ Maďarska.

Budapešť 18. januára (TASR) - Slovenský futbalista Karol Mészáros sa stal kmeňovým hráčom maďarského Haladásu Szombathely. Dvadsaťštyriročný krídelník v ňom bol na jeseň na hosťovaní z Debrecínu, koncom roka 2017 sa však putoval naspäť na východ Maďarska.



Vedenie Haladásu však chcelo získať šikovného útočníka a po dohode s Debrecínom tak podpísal 2,5 ročnú zmluvu. Mészáros v aktuálnej sezóne nastúpil v jedenástich zápasoch, v ktorých zaznamenal dva góly. Najmä po príchode trénera Michala Hippa sa stal kľúčovým hráčom, proti Ferencvárosu a Videotonu zaznamenal víťazné góly.



"V poslednom roku som zažil lepšie a horšie časy, ale bol to krásny rok, lebo sa mi narodil synček. Jeseň bola kolísavá, ale v posledných troch kolách sa všetko zmenilo. Dostal som šancu od trénera Hippa, vrátilo sa mi sebavedomie. V klube sa cítim výborne, spoznal som skvelých ľudí, je tu rodinná atmosfére a máme vynikajúcich fanúšikov. Chcel som sa vrátiť do Haladásu a som rád, že klub so mnou rátal. Dva a polročná zmluva svedčí o tom, že v klube so mnou počítajú na dlhší čas," citoval klubový web bývalého hráča Slovana Bratislava aj Zlatých Moraviec.