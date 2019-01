Kevin-Prince Boateng by mal ísť na hosťovanie do FC Barcelona

Madridský denník AS uviedol, že v prípade trvalého prestupu zaplatí Barcelona za 31-ročného hráča osem miliónov eur.

Barcelona 21. januára (TASR) - Ghanský futbalista Kevin-Prince Boateng by mal v najbližších dňoch posilniť FC Barcelona. Momentálne pôsobí v talianskom Sassuole a do Katalánska by mal prísť na hosťovanie do konca sezóny s opciou na trvalý prestup. Informoval o tom miestny denník Sport. Madridský denník AS uviedol, že v prípade trvalého prestupu zaplatí Barcelona za 31-ročného hráča osem miliónov eur.



Boateng by mal v tíme trénera Ernesta Valverdeho nahradiť Munira El Haddadiho, ktorý odišiel do FC Sevilla. Nevlastný brat Jeromea Boatenga z Bayernu Mníchov strelil za Sassuolo v 15 zápasoch tejto sezóny päť gólov. Predtým hral za Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, AC Miláno, Schalke 04 a v Španielsku za Las Palmas. Informovala o tom agentúra AFP.