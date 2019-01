Klopp po remíze Liverpoolu s Leicestrom: Mali sme prevahu,no ustáli to

Liverpool remizoval v zápase 24. ligového kola doma s Leicestrom 1:1 a nedokázali tak naplno využiť stratu bodov druhého tímu tabuľky a obhajcu Manchestru City na pôde Newcaste United (1:2).

Liverpool 31. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool nevyužili možnosť zvýšiť svoj náskok na čele Premier League na sedem bodov. "The Reds" remizovali v stredajšom zápase 24. ligového kola doma s Leicestrom 1:1 a nedokázali tak naplno využiť stratu bodov druhého tímu tabuľky a obhajcu Manchestru City na pôde Newcaste United (1:2).



"Leicester hral organizovane a bránil veľmi hlboko. Dostávali sme ich pod tlak, no dokázali sa s tým vyrovnať. Dostali sme nešťastný vyrovnávajúci gól na konci prvého polčasu, ale musíme to zobrať tak ako to je. Po zákroku na Nabyho Keitu sme mali jednoznačne kopať penaltu. Musíte sa však opýtať rozhodcu, prečo ju nenariadil," citovala agentúra AFP trénera vedúceho tímu anglickej ligy Jürgena Kloppa.



Francúzsky kouč "líšok" Claude Puel bol spokojný s predvedenou hrou svojich zverencov. "Som hrdý na svojich hráčov. Začiatok bol veľmi ťažký, skoro sme dostali úvodný gól, ale nerozpadli sme sa. Vytvorili sme si aj niekoľko príležitostí na skórovanie a v konečnom dôsledku sme mohli dosiahnuť aj lepší výsledok."



Leicester sa posunul v tabuľke na 11. miesto, na vedúci Liverpool stráca 29 bodov.