Konečná nominácia FIFA na ceny The Best je už len 10-členná

Tá sa zredukovala zo zvyčajného 23-členného zoznamu.

Moskva 4. júla (TASR) - Najlepší futbalista sveta za uplynulú sezónu podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vzíde už len z konečnej 10-člennej nominácie. Tá sa zredukovala zo zvyčajného 23-členného zoznamu.



Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na riadiaci orgán svetového futbalu. Konečnú desiatku mien vyberie 13-členná výberová komisia, v ktorej sú aj svetové futbalové legendy Brazílčan Ronaldo a Nemec Lothar Matthäus.



Z tejto desiatky potom budú vyberať svojich kandidátov reprezentační tréneri a kapitáni, médiá aj fanúšikovia v období od 23. júla do 10. augusta. Víťaza svetová verejnosť spozná na galavyhlásení 24. septembra v Londýne.



Prestížne ocenenie už nesie názov The Best FIFA player, galavečer zasa The Best FIFA Football Awards. Za uplynulých desať rokov, počas ktorých niesla cena aj názvy FIFA World Player a Ballon d'Or ju získali iba Cristiano Ronaldo z Portugalska a Lionel Messi z Argentíny, obaja päťkrát. Ceny The Best dostanú aj najlepšia futbalistka sveta, najlepší tréner, resp. trénerka, najlepší brankár a autor najkrajšieho gólu a udelia aj cenu fair play. V komisii, ktorá vyberie laureáta Ceny Ferenca Puskása pre najkrajší gól, bude aj najlepší strelec finálových turnajov MS Miroslav Klose z Nemecka.