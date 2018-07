Korenčiová po podpise kontraktu s AC Miláno: Som plná očakávania

S novým zamestnávateľom podpísala kontrakt na jeden rok.

Bratislava 18. júla (TASR) - Brankárka slovenskej futbalovej reprezentácie Mária Korenčiová sa už pripravuje s talianskym klubom AC Miláno na novú sezónu. S novým zamestnávateľom podpísala kontrakt na jeden rok. "Túžila som ísť do Talianska," povedala v rozhovore pre futbalsfz.sk.



Dvadsaťdeväťročná Korenčiová prestúpila do Milána z nemeckého bundesligového SC Freiburg. "Manažérka mi volala už v polovici júna pred zápasom reprezentácie s Holandskom, že v Miláne majú o mňa záujem. Vedela som, že už neostanem vo Freiburgu, túžila som ísť do Talianska aj kvôli reči a chcela som skúsiť niečo nové."



Okrem AC mali o jej služby záujem aj iné kluby. "Mala som ponuku aj zo Švédska, kde by to bolo možno finančne lepšie a švédska liga má vysokú kvalitu. V Taliansku sa však začala dvíhať úroveň, veľké kluby majú aj ženské tímy, podporuje ich taliansky zväz."



S tímom už "zarezáva" na sústredení v talianskych Alpách. Ženský AC Miláno je na talianskej mape nový subjekt. "Klub kúpil licenciu od Brescie, tím žien vlastne vznikol len nedávno, no samozrejme, má najvyššie ciele. Prešlo sem deväť dievčat z Brescie, zvyšok sú zahraničné hráčky a baby z iných talianskych klubov, ktoré prestúpili. V tíme sme tri brankárky, sú to mladšie dievčatá odo mňa a ani jedna z nich nie je v talianskej reprezentácii, takže som ich pred príchodom veľmi nepoznala. Nemecká liga má však cveng, keďže som prišla odtiaľ, mám zaručene lepšie meno."



Korenčiová prišla do Freiburgu minulý rok so švajčiarskeho FC Neunkirch, v ktorom v sezóne 2016/17 získala majstrovský titul a triumf v národnom pohári. V minulosti získala tri tituly so Slovanom Bratislava, pôsobila aj v Slavii Praha a z Nemecka má skúsenosti tiež z dresu SC Sand. "Som plná očakávania, no keďže ide naozaj o veľký klub, nebála som sa. Som zvedavá, aká bude úroveň ligy, práca v tíme, je tu iný štýl tréningov. Tím vyzerá fajn, Taliani sú otvorení a priateľskí ľudia, čo pomáha, že sa človek nebojí. Bude to ďalšie dobrodružstvo," uviedla Korenčiová pre futbalsfz.sk.