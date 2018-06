Koscelník sa stal novou posilou Slovana Liberec

Do mužstva si ho vybral nový slovenský tréner Zsolt Hornyák.

Liberec 15. júna (TASR) - Slovenský futbalista Martin Koscelník sa stal prvou letnou posilou Slovana Liberec. Do mužstva si ho vybral nový tréner Zsolt Hornyák, informoval web severočeského klubu.



Dvadsaťtriročný stredopoliar pôsobil v uplynulej sezóne v MFK Zemplín Michalovce. V najvyššej slovenskej súťaži odohral spolu 87 zápasov, v ktorých strelil 15 gólov.



Chcem čo najviac hrať

"Do Slovana som prišiel s tým, že chcem čo najviac hrať a pobiť sa o miesto v základnej zostave. Rád by som tímu pomohol vrátiť sa do európskych pohárov," citovala oficiálna stránka Slovana Koscelníka. "Najlepšie sa cítim na pravom krídle, ale môžem hrať aj z ľavej strany. Som skôr ofenzívnejší typ futbalistu, ktorý rád útočí," dodal Koscelník.



Liberec obsadil v uplynulej sezóne HET Ligy 6. miesto, až sedem bodov ho delilo od piatej Sparty Praha.